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Политика

Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко готовится к смене власти. Действующий президент Украины спешно наращивает суммы легализованных доходов, чтобы беспрепятственно покинуть страну.
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Петр Порошенко традиционно декларировал ничтожные суммы в графе "доходы". Однако за последнее время эти цифры изменились на порядок: украинский лидер только за первые две недели февраля указал 120 миллионов гривен.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Всего же за последние месяцы Порошенко легализовал 1,3 миллиарда гривен своих доходов. Это может означать только одно: Петр Алексеевич намерен сбежать с деньгами из страны – понимая, что проиграет президентские выборы в марте, уверен украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт убежден, что оставшееся время действующий президент будет наращивать указанные в декларациях средства. Порошенко нужно легализовать накопленный капитал, чтобы после смены власти на Украине к нему не было претензий, считает Корнейчук.

Порошенко ясно понимает, что выборы ему не выиграть. У него очень сильные соперники – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в борьбе с которыми не помогут никакие фальсификации. Так что Порошенко готовит себе путь отхода за границу.

"Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги", – пишет политолог в Facebook.

Эксперты отмечают, что для укрепления собственного рейтинга Петр Порошенко избрал проверенную временем стратегию, усиливая конфронтацию с Россией и виня восточного соседа во всех проблемах страны. Порошенко пытается снять с себя ответственность за все провалы и увеличить популярность. 

Автор: Андрей Евлампиев18 февраля 2019, 19:15
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