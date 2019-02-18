Загнанный в угол Порошенко начал воздушную атаку на Донецк
В городе с утра паника – неподалеку от резиденции главы ДНР прогремели три взрыва. Донецк начали бомбить с воздуха, причиной взрывов стала атака беспилотников ВСУ, сообщает НСН.
На месте одного из взрывов найден фрагмент электродетонатора, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По предварительным данным, никто не пострадал.
Зато в соседней Луганской народной республике в результате артобстрела со стороны украинской армии ранен мирный житель. Он получил осколочное ранение от разрыва снаряда.
Эксперты предупреждали, что перед выборами теряющий власть и популярность в народе Петр Порошенко пойдет на провокации. Не исключено, что он устроит стрельбу и на море, совершив еще одну попытку прорыва через Керченский пролив.
Тем временем выяснилось, что президент Украины использует в предвыборной кампании российские технологии. По всей Украине развешаны плакаты с цитатой Петра Порошенко, которую он украл у Владимира Путина. Украинские власти в открытую используют предвыборные технологии своего противника, упорно называя Россию страной-агрессором.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в них примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах – действующий глава государства Петр Порошенко.
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