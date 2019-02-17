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Политика

Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Журналистское сообщество и простые пользователи Сети обсуждают поведение президента Украины Петра Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене, когда он отказался общаться с российскими СМИ и потребовал у них извинений. Некоторые считают, что подобную реакцию мог вызвать алкоголь в крови украинского лидера.
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Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем беспокойнее Петр Порошенко. Независимые опросы общественного мнения показывают, что его рейтинг оставляет желать лучшего. Сейчас кажется, что никакие уловки и откровенные подтасовки не помогут украинскому лидеру остаться на второй срок легко и уверенно.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Для укрепления собственного рейтинга Петр Порошенко избрал проверенную временем стратегию, усиливая конфронтацию с Россией и виня восточного соседа во всех проблемах страны. Так он одновременно снимает с себя ответственность за все провалы и увеличивает популярность за счет "непримиримости перед лицом угрозы".

Очередным этапом подобного подхода стал скандал, который президент Украины закатил на конференции по безопасности в Мюнхене. Там охранник Петра Порошено оттолкнул российского журналиста, а сам украинский лидер отказался общаться со СМИ из России до тех пор, пока они не принесут свои извинения.

Возможно, что на Украине этот трюк и принесет политику несколько очков популярности, однако для непредвзятого взгляда подобное поведение выглядит по меньшей мере странно. Некоторые пользователи Сети и вовсе предположили, что Петр Порошенко был "под мухой". Дескать, хлебнул для храбрости чего-то горячительного и разошелся.

Также комментаторы заметили, что если кто и должен извиняться перед Украиной, так это сам ее президент. И поводов для этого специально искать не надо – достаточно взглянуть на объективные экономические показатели.

"Истинная беда Украины в том, что люди, которые должны принимать таблетки – принимают законы", – заметил еще один пользователь Сети. Действительно, многие наблюдатели признают, что при взгляде со стороны украинская политика кажется чем-то вроде споров в сумасшедшем доме.

Ведущий Владимир Соловьев не увидел в поведении Петра Порошенко ничего странного. "А что, Порошенко сделал что-то новое?", – цитирует издание Nation News журналиста.

Он подчеркнул, что настоящая проблема кроется в том, что в европейские страны не видят в таком отношении к российским журналистам ничего дурного, а подчас и сами ведут себя похожим образом. "Это совершенно недемократическая модель общения с прессой. И особенно удивительно, что такое отношение позволяют себе якобы стремящиеся к светочу свободы и демократии страны", – подчеркнул Владимир Соловьев.

"Россия и российские журналисты будут для них исчадием зла, и по отношению к нам будут применяться самые удивительные и немыслимые меры, которые никогда никто бы не посмел применить по отношению к журналистам иных стран. Мне, как еврею, это очень знакомо по изучению трагической истории моего народа", – заключил Владимир Соловьев.

Автор: Геннадий Куприянов17 февраля 2019, 12:31
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