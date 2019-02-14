Володин призвал усиливать парламентский контроль
Председатель нижней палаты посетовал, что очень часто принятые законы не работают из-за отсутствия нормативной базы. "Возможно, нам было бы правильно поручить комитету по контролю и регламенту, чтобы он вел мониторинг правоприменения с позиции реализации норм закона и, соответственно, издания нормативных актов", – сказал Володин в ходе пленарного заседания 14 февраля.
В таком случае, отметил законодатель, у парламентариев будет понимание, что закон, вступающий в силу с определенной даты, не будет работать из-за отсутствия нормативной базы.
Соответствующую информацию необходимо озвучивать, чтобы у ведомств, ответственных за создание подзаконных актов, было понимание о необходимости ускорить темпы работы, полагает Володин.
Спикер Госдумы предложил главе комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой каждый месяц, в первое пленарное заседание после региональной неделе докладывать депутатам о подготовке нормативной базы к принятым законам.
"Чтобы у нас было понимание на сегодняшний день, какое количество законов, где у нас не сформирована нормативная база – номера законов, названия и от кого зависит принятие нормативной базы", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Напомним, ранее Вячеслав Володин отмечал, что после разбора законодательных завалов на первый план в работе парламентариев выходят мониторинг и анализ исполнения принятых документов. Для этого депутаты будут тесно сотрудничать со Счетной палатой и Генпрокуратурой.
Телеведущая страдает от недомогания
Певице отказали в оформлении пенсии
Телеведущая не ожидала такого от родной кровиночки
Певец был довольно богат