Володин назвал задачи Госдумы на весеннюю сессию

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин озвучил главные задачи депутатов в весеннюю сессию. По словам законодателя, нужно продолжать улучшать качество принимаемых законов, расширять представительные полномочия депутатов и повышать эффективность парламентского контроля.



Вячеслав Володин обратил внимание законодателей на повышение качества рассматриваемых законопроектов. Спикер указал на то, что порой споры депутатов, возникающие в ходе обсуждения нормативно-правовых актов, связаны с недоработкой документов. "Не проводили детальное обсуждение, не запрашивали мнения экспертов, не запрашивали оценку регулирующего воздействия", – пояснил председатель нижней палаты.

По его словам, с началом весенней сессии необходимо создать условия для работы думских комитетов, обозначить требования к ним. Главная цель – повысить ответственность работы комитетов, указал Вячеслав Володин. На их площадках должны появиться экспертные структуры, нужно финансово обеспечить исследования, которые они будут проводить, конкретизировал спикер.

Другой немаловажный вопрос – взаимодействие думских структур с региональными законодательными собраниями. Председатель нижней палаты призвал повышать интенсивность сотрудничества федеральных парламентариев с коллегами в субъектах. Результатом должны стать отзывы и мнения региональных депутатов, что положительно скажется на качестве принимаемых Госдумой законов, подчеркнул Володин.





"Всю эту работу хотелось бы, чтобы мы с вами начали сразу со следующего года, утвердили ее на Совете Госдумы и в течение весенней сессии постарались увеличить коэффициент полезного действия работы наших профильных комитетов", – сказал спикер.

Законодатель напомнил, что благодаря изменениям в регламенте нижней палаты 67% рабочего времени депутаты трудятся в регионах, оставшееся – это пленарные заседания и работа в комитетах. "У нас с вами появилась дополнительная возможность работы в избирательных округах", – отметил Володин.

Спикер обратился к правительству и призвал обсудить более тесное взаимодействие кабинета министров и нижней палаты, особенно в части обращений депутатов к представителям исполнительной власти. "Тогда у нас обратная связь между населением, депутатами и правительством будет более действенной и эффективной", – подчеркнул законодатель, добавив, что это положительно скажется на решении проблем и качестве работы парламентариев.





Затронул Вячеслав Володин и тему парламентского контроля, прежде всего – за реализацией нацпроектов и госпрограмм. Спикер отметил, что при заслушивании министров в рамках правительственного часа было бы правильно давать слово представителям думского комитета по контролю и регламенту. Володин уверен, что такая практика даст возможность обсуждать актуальные вопросы более конкретно и детально.

Не обошел стороной спикер Госдумы и тему международного сотрудничества. Депутаты седьмого созыва активно взаимодействуют с зарубежными коллегами, участвуют в работе международных площадок. В качестве примера Володин напомнил о работе делегации Госдумы в совещании спикеров парламентов стран Евразии.





Кроме того, указал законодатель, востребована площадка конференции по безопасности и развитию межрегионального сотрудничества, в которой вместе с Россией участвуют Китай, Иран, Турция, Пакистан, Афганистан. Каждая страна-участница может заявить свою позицию и обсудить интересующие ее вопросы, подчеркнул спикер.



Того же нельзя сказать о Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), с сожалением отметил Володин. По его словам, организация стала заложницей антироссийски настроенных радикалов.

"Пока положения регламента ПАСЕ, уважаемые коллеги, не изменятся, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а значит, страны и народы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию. И тем более ее финансировать", – сказал спикер.

Председатель нижней палаты отметил, что улучшений пока не заметно. "Причем представители национальных парламентов ключевых стран Европы поддерживают нашу позицию", – подчеркнул Володин.





В заключение председатель нижней палаты поблагодарил коллег-депутатов за совместную работу и поздравил с наступающим 2019 годом.