Госдума берет исполнение законов на особый контроль
Спикер отметил, что в 2016 году, когда седьмой созыв депутатского корпуса только начинал работу, в его портфеле было 2020 законопроектов. Все они остались от прошлых созывов, в том числе первого. После двух с половиной лет напряженной работы законодатели смогли рассмотреть подавляющее большинство этих документов.
Из прежнего портфеля осталось 44 нормативно-правовых акта. "Не все инициативы прошлых лет были отклонены, порядка 14% из них были приняты", – сказал Володин в интервью "Парламентской газете". Спикер особо отметил закон об ответственном обращении с животными, который был принят депутатами в первом чтении семь лет назад.
После разбора законодательных завалов на первый план в работе нижней палаты выходит контроль над правоприменением принятых законов. Для этого Дума будет тесно сотрудничать со Счетной палатой и ее главой Алексеем Кудриным, с Генеральной прокуратурой.
"Выявленные
недочеты позволят оперативно вносить корректировки в закон либо
обратиться в правительство с предложением принять необходимые
подзаконные акты", – отметил спикер.
С этого года профильные комитеты будут в обязательном порядке анализировать правоприменительную практику. Если закон требует дополнительного обсуждения или нужны корректировки, комитет будет инициировать парламентские слушания, сказал Володин.
Спикер отметил и важность своевременного принятия подзаконных актов. По его словам, депутаты и министры смогли найти взаимопонимание в этом вопросе. "В регламенты Госдумы и правительства внесена норма, которая требует к третьему чтению законопроекта информировать Госдуму о ходе разработки и сроках принятия нормативных правовых актов к нему", – напомнил председатель нижней палаты.
Ранее Вячеслав Володин назвал парламент ключевым институтом для анализа эффективности работы Конституции. Спикер подчеркнул, что законодатели обязаны реализовывать функцию парламентского контроля и представлять интересы граждан.
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