Госдума берет исполнение законов на особый контроль

Разбор так называемых законодательных завалов дал нижней палате возможность сосредоточиться на других приоритетах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь на первый план выходят мониторинг и анализ исполнения принятых законов.



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