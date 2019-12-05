Россия выслала болгарского дипломата

Российские власти объявили сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата. Дипломат должен покинуть страну в течение 24 часов.
Такое решение было принято в ответ на высылку сотрудника российского посольства из Софии в конце октября этого года. Как уточняет "Интерфакс", дипломата подозревали в шпионаже.
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