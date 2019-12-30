Американскому послу пришлось объясняться перед корейцами за усы

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис был вынужден публично объяснить жителям страны причину, по которой отрастил усы. Растительность на его лице напомнила корейцам о мрачных страницах истории, сообщает Национальная служба новостей.
Народ был недоволен тем, что такие же усы носили восемь японских генералов, которые управляли Корейским полуостровом с 1905-го по 1945 годы. Кроме того, мать Харриса была японкой. Американец пояснил, что решил отрастить волосяной покров в связи с переменами в жизни: он сменил военную службу на работу в дипломатическом корпусе.
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