Володин: В ПАСЕ боятся другой точки зрения

Россия не готова участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где боятся услышать альтернативную точку зрения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии Паулой Рисикко. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран и остановились на ситуации в ПАСЕ.



Москва намерена строить отношения с Хельсинки на принципах открытости и взаимовыгодного диалога, сказал Володин. Председатель нижней палаты российского парламента выразил надежду, что встреча поможет сблизиться законодателям двух стран. "Чтобы визиты были как можно чаще, а отношения развивались продуктивно", – отметил спикер.

Володин подчеркнул, что визит Рисикко – первое посещение России главой финляндского парламента за последние 15 лет. Председатель нижней палаты добавил, что Москва и Хельсинки имеют множество возможностей для межпарламентского общения - международные площадки, форумы и прочее.

Рисикко отметила, что для нее было важно посетить Россию до парламентских выборов в апреле. "Нам важно находить возможности расширения контактов по парламентской линии, вести диалог и слышать друг друга", – сказала законодатель.

В ходе встречи речь зашла о непростой ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Нашу страну лишили права голоса в организации, после чего Россия отказалась от уплаты взносов. По словам Володина, в ПАСЕ просто боятся слышать другую точку зрения. Москва не готова участвовать в работе организации, пока там не хотят уважать альтернативное мнение, подчеркнул спикер.





Участие Москвы в Совете Европы будет зависеть от того, станет ли организация местом для дискуссий, объяснил позицию России Володин. Законодатель отметил, что депутаты Госдумы активно ведут диалог с коллегами из зарубежных парламентов, создают двухсторонние комиссии, где обсуждаются актуальные вопросы.

ПАСЕ должна быть площадкой для всех мнений, ограничивать кого-либо недопустимо, подчеркнул спикер Госдумы. "Мы говорим о том, что эта надпарламентская структура базируется на принципах демократии и парламентаризма. Если это так, в регламенте ПАСЕ не должно быть нормы, которая позволяет лишать права национальную делегацию. Таким образом мы лишаем права голоса целую страну.

Почему парламентская структура позволяет себе лишать голоса национальную делегацию?" – возмутился председатель нижней палаты.

По его словам, Москва все ближе к тому, чтобы не подавать заявку на участие в организации в 2019 году. Особого статуса в структуре Россия не просит, подчеркнул Володин, но требует уважения и равноправия для всех 47 стран-участниц.

Одна из главных болевых точек в отношениях с ПАСЕ – ситуация на Украине. Спикер Госдумы напомнил своей финляндской коллеге о произошедшем в Незалежной государственном перевороте и призвал ее называть вещи своими именами.

"Необходимо руководствоваться одними стандартами и трактовками положения в тех странах, где мы видим происходят нарушение норм демократии, прав народа", – сказал Володин. Прекращение насилия на Украине невозможно без признания Советом Европы вооруженного захвата власти в стране в 2014 году, уверен спикер.





Отношения России и ПАСЕ переживают непростой период. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры.

В июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме. При этом Москва продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами.