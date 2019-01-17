Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ

На пленарном заседании в четверг, 17 января, Госдума приняла решение не направлять делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не уплачивать взносы в бюджет международной структуры. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что отказ от участия в работе организации в интересах граждан России.



"В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы", – говорится в принятом депутатами заявлении. Москва не будет направлять заявку на подтверждение полномочий членов российской делегации в 2019 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Москва уже несколько лет не имеет права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. "ПАСЕ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать", – уточнил председатель нижней палаты. Решение не направлять делегацию в ПАСЕ принимается в интересах граждан России, подчеркнул спикер.





До этого депутаты проводили консультации с коллегами из Совета Федерации и руководством ПАСЕ, отметил зампред нижней палаты Петр Толстой. Условием для возвращения российской делегации была отмена дискриминационных норм, позволяющих лишать законодателей права голоса. Однако ПАСЕ вносить изменения в регламент отказалась, посетовал Толстой.

Решение не направлять делегацию поддержали единогласно все фракции нижней палаты. Лидер единороссов Сергей Неверов отметил, что именно Россия борется в организации за демократические ценности и свободу слова.

Несмотря на отказ от участия в январской сессии, депутаты продолжат диалог с коллегами из других стран. "Нужно опираться на общепризнанные ценности, но не дело европейских структур пытаться установить какой‑то единый аршин для всех народов, лишив прав тех, у кого отличается точка зрения, лишив права голоса и права думать иначе", – сказал Неверов.





В свою очередь председатель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов полагает, что ПАСЕ не смогла найти свое место в современном, быстро меняющемся мире. Организация стала оружием Запада против России, с сожалением констатировал парламентарий. Со схожей позицией выступили КПРФ и ЛДПР.

Отношения России и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры.

В июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме. Пока этого не сделано, возобновлять выплаты нет смысла, подчеркивал Володин. При этом Москва продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ – не единственная площадка для общения законодателей разных стран. Хорошей альтернативой организации является формат Совещания спикеров парламентов Евразии. Последнее заседание состоялось осенью 2018 года и собрало в два раза больше делегатов, чем ранее.