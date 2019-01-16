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Политика

Володин: Неучастие в сессии ПАСЕ отвечает интересам граждан

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Госдума на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит вопрос об отказе российской делегации от участия в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что решение принимается исключительно в интересах граждан страны.  
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У России нет оснований направлять делегацию в ПАСЕ, отметил Володин. "Также считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно представленной и представлять интересы наших граждан", – добавил спикер. 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что российские законодатели на протяжении года обсуждали этот вопрос с другими национальными делегациями и руководством ассамблеи. Делалось все возможно, чтобы убедить европейских парламентариев, что ПАСЕ – это место для дискуссии, где каждая делегация должна свободна высказывать свою точку зрения, отметил председатель нижней палаты.  

Несмотря на то, что эта норма отражена в Уставе Совета Европы, Россия по-прежнему лишена голоса в организации, с сожалением констатировал Володин.  

Фото: www.globallookpress.com

"ПАСЕ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать", – заявил спикер. 

По его словам, решение о неучастии в январской сессии принимается исключительно в интересах граждан.  

Очередная сессия ПА Совета Европы начнется 21 января. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение об отказе участвовать в заседаниях межпарламентской структуры принято членами Совета нижней палаты единогласно.  

Россия возобновит участие в ПАСЕ и уплату взносов при условии изменения регламента организации, заявил ранее Вячеслав Володин. Пока это не сделано, Москве нет смысла направлять свою делегацию, подчеркнул он.

 Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее Россия продолжит диалог с национальными делегациями, но в других форматах. Один из них – Совещание глав парламентов стран Евразии. Последний раз оно состоялось минувшей осенью. 

Отношения России и ПАСЕ переживают непростой период. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры.       

В июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме. При этом Москва продолжила работу по ратификации конвенционных документов.  

Автор: Иван Поляков16 января 2019, 17:23

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