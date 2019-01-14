Володин высказался о возвращении России в ПАСЕ
Новые международные форматы сегодня успешно замещают ПАСЕ, где не хотят обсуждать сложные темы и желают навязать свою точку зрения, сказал Володин на встрече с журналистами "Парламентской газеты". В такой ситуации, пока права российской делегации не будут полностью восстановлены, России просто не имеет смысла возвращаться в ПАСЕ, заявил спикер.
"В ПАСЕ сейчас говорят – мы можем вернуть вам право голоса, но в усеченном виде. О каком доверии здесь может идти речь?", – заметил спикер. Сегодня решения в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, кто присутствует в зале, напомнил Володин. Получается, что сорок человек могут лишить права голоса целую страну при численном количестве ПАСЕ 324 человека.
"Этим ПАСЕ себя дискредитировала – Ассамблея должна обеспечивать возможность заявлять позицию каждой стране. А сегодня там больше боятся, что мы вообще что-то можем сказать", – отметил спикер. По его мнению, сложившаяся ситуация не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ, несмотря на то, что Россия входит в первую тройку стран, которые платят самые большие взносы в казну этой международной организации.
Несмотря на такое положение вещей, российский парламент продолжит диалог с национальными делегациями на других площадках, пообещал Володин. Среди ближайших встреч спикер назвал IV совещание глав парламентов стран Евразии, которое пройдет в этом году в Астане.
Вопрос участия России в ПАСЕ будет обсуждаться 16 января на специальном заседании комитета. 17 января Госдума намерена принять заявление в связи с ситуацией вокруг своего участия в ПАСЕ.
Напомним, что после событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией на нашу делегацию в ПАСЕ были наложены санкции и ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях Ассамблеи. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме.
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