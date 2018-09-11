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Политика

Средний результат "Единой России" на выборах превысил 60%

Фото: Данил Айкин/ТАСС
В среднем по стране на выборах всех уровней за "Единую Россию" проголосовали 60,03% избирателей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя итоги состоявшегося 9 сентября единого дня голосования. По его словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.  
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Говоря об итогах голосования, Турчак отметил, что из 16 кампаний по выборам в законодательные собрания регионов в 13 "Единая Россия" на первом месте. К примеру, рассказал секретарь генсовета "ЕР", в Кемеровской области единороссы взяли 89% мандатов, в Калмыкии – 77,8%, а в Ростовской области – 76,7%. "Многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%", – напомнил он.  

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Что касается явки, то она, отметил Турчак, оказалась выше прогнозируемой – 36,3%, варьируясь в различных регионах от 20% до 66%. Лучшие результаты партия показала в субъектах Федерации с наибольшей активностью избирателей. "Например, явка в Кемеровской области – 66%, в Ростовской – 45,5%, в Республике Калмыкия – 54,6%", – констатировал секретарь генсовета "ЕР".  

Соответствующими оказались результаты единороссов в регионах с низкой активностью избирателей: в Забайкалье (явка 22%) и Иркутской области (26%). Разговоры о технологиях занижения явки Турчак назвал безосновательными.

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

Единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.

В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.  

Премьер-министр России, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев назвал результаты партии достойными. По его словам, единороссы в целом выступили стабильно. Вполне успешно показали себя кандидаты на высшие должности субъектов Федерации, которых выдвинула и поддержала партия, отметил он.

Автор: Иван Поляков11 сентября 2018, 12:51

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