Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии Герге Иванов отказался подписывать документ о переименовании страны, передает "Газета.ru". Он заявил, что это соглашение противоречит Конституции страны и резолюции Совбеза ООН. Переименование Македонии, заявил политик, может поставить под удар национальную идентичность македонцев. Напомним, ранее македонское и греческое правительства заключили соглашение о новом названии Македонии. Согласно этому документу страна должна называться Республика Северная Македония, чтобы избежать путаницы с греческой областью Македонией.
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