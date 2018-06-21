Президент Южной Кореи выступил в Госдуме

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного визита в Россию выступил в стенах Госдумы. Глава государства обозначил приоритеты в отношениях Москвы и Сеула и рассказал о перспективах двух стран в сфере торговли, сельского хозяйства и технологий, а также развитии Дальнего Востока.



Выгодное взаимодействие

Мун Чжэ Ин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина, зампреда нижней палаты Ольгу Епифанову и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого за возможность выступить перед депутатами нижней палаты парламента. По его словам, Россия всегда была в авангарде науки и техники. Госдума же, подчеркнул южнокорейский лидер, "создана силами российского народа и представляет народную волю и единство россиян".

Говоря о перспективах сотрудничества двух стран, президент Южной Кореи отметил, что Москва и Сеул планируют увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов. Кроме того, подчеркнул глава государства, в его стране будет создан Корейского-российский инновационный центр, в то же время в Москве расширят Корейско-российский центр научно-технологического сотрудничества.

Не менее важна кооперация в таком масштабном проекте, как развитие Дальнего Востока, расширение взаимодействия в области сельского хозяйства, в создании новых рабочих мест, а также развитии Северного морского пути, добавил он "Я желаю, чтобы на основе тесного сотрудничества граждане России и Кореи становились счастливее", – сказал южнокорейский лидер.





На пути к миру и процветанию

Москва принимает активное участие в урегулировании кризиса вокруг Северной Кореи и всегда призывает к мирному решению возникающих вопросов на основе переговоров. Мун Чжэ Ин, признавая роль Москвы, подчеркнул, что сотрудничество с Россией является "краеугольным камнем на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию в Северо-Восточной Азии".





Говоря о развитии евразийского континента, южнокорейский лидер отметил, что новая восточная политика главы российского государства Владимира Путина – это путь к объединению людей в Евразии, соединению всего лучшего от восточной и западной цивилизаций.





По словам политика, майский указ Владимира Путина, который определяет цели и стратегию развития России до 2024 года, направлен на достижение "ощутимых результатов" в социально экономической сфере. Мун Чжэ Ин сравнил документ с южнокорейской программой "экономика для человека".

В дружеской атмосфере

Визит Мун Чжэ Ина на Охотный Ряд прошел в дружеской и непринужденной атмосфере. После завершения своей речи южнокорейский лидер в сопровождении спикера Вячеслава Володина прошел по залу заседаний. Он побеседовал с законодателями, в том числе с депутатом Валентиной Терешковой – первой женщиной-космонавтом. С ней президент общался в течение нескольких минут.





Побеседовал Мун Чжэ Ин и с Сергеем Теном - депутатом-единороссом, наполовину корейцем. Вячеслав Володин уже рассказывал о нем в ходе визита в Сеул и встречи со своим коллегой Чон Се Гюном летом прошлого года. Во время японской оккупации Кореи родственники законодателя были вывезены на остров Сахалин, а затем переехали в Иркутск. Оттуда Тен и избирался в Госдуму.





Затем Вячеслав Володин и Мун Чжэ Ин подошли к депутатам от фракции ЛДПР. Южнокорейский лидер пообщался с главой либерал-демократов Владимиром Жириновский. Тот, в свою очередь, представил ему коллегу по фракции – самого молодого парламентария Василия Власова. Жириновский обратил внимание гостя, что законодателю всего лишь 22 года.

Мун Чжэ Ин занимает пост президента Южной Кореи с мая 2017 года. Он стал первым главой государства, который выступил перед Госдумой седьмого созыва. Ранее с парламентской трибуны в разные годы выступали председатель КНР Цзян Цземинь, президент США Билл Клинтон, лидер Австрии Хайнц Фишер, глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент Венесуэлы Уго Чавес.