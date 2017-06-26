Володин призвал укреплять отношения между Россией и Южной Кореей

В рамках взаимодействия на уровне парламентов двух стран можно найти решения проблем, которые волнуют народы обеих стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Кореи Чон Се Гюном.



Чон Се Гюн, в свою очередь, напомнил, что недавно сформировался новый состав корейского правительства. "В прошлом году прошло первое совещание глав евразийских парламентов, и эта традиция заложит основу для тесного взаимодействия между нашими странами", – сказал он, выразив уверенность, что в дальнейшем дружба между странами будет укрепляться.

Вячеслав Володин отметил, что совещание глав евразийских парламентов дает возможность для общения и позволяет сторонам лучше понять проблемы, которые волнуют народы двух стран. "В рамках парламентского измерения можно лучше понять друг друга, найти решения проблем, которые волнуют жителей наших стран", – цитирует Володина "Парламентская газета".

По его словам, отношения России и Кореи активно развиваются, и в рамках парламентского измерения связи между Москвой и Сеулом будут укрепляться. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти отношения всегда строились на основе дружбы и добрососедства. Сейчас в России большая диаспора корейцев, развиваются экономические отношения и связи между предпринимателями наших стран.

Делегация Госдумы посетила зал пленарных заседаний корейского парламента. Спикер Госдумы поинтересовался порядком голосования, спросил, могут ли депутаты проголосовать друг за друга. Голосование в корейском парламенте персонально, как и в России. СМИ наблюдают за заседанием со специального балкона за стеклом.

В делегации – вице-спикер Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Кореи Ольга Епифанова, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по экономической политике Сергей Жигарев, по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, член Комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

"Такое впечатление, что вы привезли с собой всю Россию", — сказал Чон Се Гюн. Вячеслав Володин отметил, что члены делегации представляют различные регионы нашей страны. Оннапомнил, что Россия – федеративное государство, в ее составе 85 субъектов, и есть регионы, которые в Корее знают больше, чем другие, так как там живут большие диаспоры корейцев, развиваются совместные бизнес-проекты.