Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был госпитализирован. Его доставили в госпиталь Вишневского в Красногорске.
У политика проблемы с сердцем. Врачи диагностировали фибрилляцию предсердий, передает Telegram-канал Mash. Медики провели необходимые процедуры и выписали Керимова.
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