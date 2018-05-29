"Единая Россия" развивает диалог с гражданами
По словам заместителя руководителя Центрального межрегионального координационного совета "Единой России", депутата Госдумы Артема Турова, "ЕР" на сегодня – это единственная политическая партия, которая отбирает кандидатов на выборные должности демократическим путем, активно советуясь с местными жителями. По его словам, участники праймериз отстаивают право представлять интересы граждан в представительных органах.
"Для партии это возможность появления новых лиц, новых идей и это, конечно, возможность наладить постоянное прямое общение с нашими избирателями, потому что для Партии одна из самых важных задач – быть на постоянной связи с гражданами", – отметил Туров.
Законодатель подчеркнул, что процесс предварительного голосования развивается внутри партии. "И сейчас предварительное голосование проводится только по открытой модели", – сказал депутат. По его словам, на всех уровнях единороссы советуются с местными жителями относительно кандидатур, спрашивают их мнение, кого бы люди хотели видеть в качестве своих представителей.
"Это делает партию более эффективной, более конкурентной", – сказал депутат.
Чтобы в предварительном голосовании приняло участие как можно больше людей, единороссы внедряют процедуру электронного голосования. Туров выразил надежду, что этот пилотный проект повысит количество принявших участие в волеизъявлении, а также открытость, демократичность и прозрачность процедуры.
Предварительное голосование "ЕР" предназначено для тех, кто намерен идти в большую политику, это возможность для человека испытать себя, подтвердить собственные намерения, отметил зампред комитета нижней палаты по культуре Александр Шолохов.
"Для избирателей предварительное голосование – замечательная возможность увидеть своих кандидатов, сравнить их, и, в конечном счете, выбирать не "кота в мешке", а человека, которого ты знаешь уже практически за полгода до голосования", – отметил законодатель. По его словам, эта процедура четко показывает возможности и способности каждого кандидата.
Напомним, в этом году в России пройдут 77 кампаний в 49 субъектах. В 21 из них будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов местных заксобраний, еще в 12 – депутатов административных центров. В семи субъектах Федерации состоятся выборы глав административных центров. Также пройдут 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления и досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным округам. Единый день предварительного голосования "ЕР" намечен на 3 июня.
Страна в шоке от поступка телеведущего
Оперная дива отреагировала на замечания фанатов
Актриса поставила несостоявшуюся невестку на место
Комментарий певицы оказался несколько завуалированным