"Единая Россия" развивает диалог с гражданами

Предварительное голосование "Единой России" важно для налаживания действенного прямого диалога между партией и гражданами, полагают в Госдуме. По мнению парламентариев, праймериз дает возможность отобрать лучших кандидатов для их последующего выдвижения на выборах разных уровней.

По словам заместителя руководителя Центрального межрегионального координационного совета "Единой России", депутата Госдумы Артема Турова, "ЕР" на сегодня – это единственная политическая партия, которая отбирает кандидатов на выборные должности демократическим путем, активно советуясь с местными жителями. По его словам, участники праймериз отстаивают право представлять интересы граждан в представительных органах.

"Для партии это возможность появления новых лиц, новых идей и это, конечно, возможность наладить постоянное прямое общение с нашими избирателями, потому что для Партии одна из самых важных задач – быть на постоянной связи с гражданами", – отметил Туров.

Законодатель подчеркнул, что процесс предварительного голосования развивается внутри партии. "И сейчас предварительное голосование проводится только по открытой модели", – сказал депутат. По его словам, на всех уровнях единороссы советуются с местными жителями относительно кандидатур, спрашивают их мнение, кого бы люди хотели видеть в качестве своих представителей.

"Это делает партию более эффективной, более конкурентной", – сказал депутат.

Чтобы в предварительном голосовании приняло участие как можно больше людей, единороссы внедряют процедуру электронного голосования. Туров выразил надежду, что этот пилотный проект повысит количество принявших участие в волеизъявлении, а также открытость, демократичность и прозрачность процедуры.





Предварительное голосование "ЕР" предназначено для тех, кто намерен идти в большую политику, это возможность для человека испытать себя, подтвердить собственные намерения, отметил зампред комитета нижней палаты по культуре Александр Шолохов.

"Для избирателей предварительное голосование – замечательная возможность увидеть своих кандидатов, сравнить их, и, в конечном счете, выбирать не "кота в мешке", а человека, которого ты знаешь уже практически за полгода до голосования", – отметил законодатель. По его словам, эта процедура четко показывает возможности и способности каждого кандидата.

Напомним, в этом году в России пройдут 77 кампаний в 49 субъектах. В 21 из них будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов местных заксобраний, еще в 12 – депутатов административных центров. В семи субъектах Федерации состоятся выборы глав административных центров. Также пройдут 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления и досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным округам. Единый день предварительного голосования "ЕР" намечен на 3 июня.