Госдума успешно разбирает законодательные завалы

Госдума седьмого созыва с самого начала своей работы активно взялась за разбор так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся с прошлых составов депутатского корпуса. В настоящее время рассмотрено уже 88% таких законопроектов. По словам политолога Дмитрия Фетисова, успеха в этой работе удалось достичь, помимо прочего, благодаря укреплению дисциплины в стенах нижней палаты и улучшению взаимодействия между думскими фракциями.

Законодательство обязывает депутатов работать в том числе с теми проектами законов, которые остались от прошлых созывов, отметил эксперт. "Их просто нельзя проигнорировать, и в этом плане депутатам пришлось проделать действительно титаническую работу", – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

По его словам, свою роль сыграл тот факт, что нынешний состав нижней палаты начал свою работу с серьезного укрепления дисциплины и налаживания взаимодействия между комитетами и фракциями. "Это дало свои плоды, позволило рассмотреть огромное количество нормативно-правовых актов в рекордно короткие сроки", – подчеркнул Фетисов.

Благодаря ликвидации законодательных завалов нижняя палата сможет больше времени уделять разработке и обсуждению новых документов, добавил эксперт. "Очень хорошо, что эта работа велась очень качественно, не для галочки. Все законопроекты внимательно рассматривались, часть была принята. Это серьезный успех Госдумы", – уверен аналитик.

К настоящему моменту Госдума рассмотрела уже 88% нормативно-правовых актов, которые достались нынешнему депутатскому корпусу от прошлых созывов. "У нас остается 12% от общего объема, который нам с вами перешел в 2016 году", – рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, часть документов принималась, другие инициативы были отклонены.





Стоит отметить, что председатель Госдумы еще в самом начале работы седьмого созыва поставил задачу покончить с законодательными завалами. Необходимость наведения порядка с ранее внесенными проектами законов поддержали все парламентские фракции. Всего нынешнему составу Госдумы досталось 2020 нормативно-правовых актов от ранее работавших созывов.

В соответствии с Конституцией, каждый законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, должен в обязательном порядке быть рассмотрен депутатами. Через эту процедуру должны проходить все инициативы, даже несмотря на то, что многие из них уже потеряли свою актуальность.

Рассмотрение оставшихся от прошлых составов Госдумы законопроектов может завершиться уже к концу весенней сессии. "Мы поставили перед собой две цели: эффективно поработать с внесенными документами и договориться о шагах, которые минимизируют поступление недостаточно зрелых проектов", – отметил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.