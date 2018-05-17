Закон о контрсанкциях прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на антироссийские действия иностранных государств. Планируется, что рассмотрение в третьем, окончательном чтении состоится на следующей неделе. Как сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, совместная с экспертами и бизнес-сообществом работа над этим документом позволила сделать его нормы универсальными.



В ходе обсуждения законопроекта спикер Госдумы отметил, что вопросы со стороны бизнеса и экспертов к первоначальному тексту документа, ко второму чтению были сняты. Из текста были исключены упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг. В частности, исчезла норма о запрете на ввоз импортных лекарственных средств, если их аналоги производятся на российской территории.



Всего перечень возможных ответных мер сократился с 16 до шести. В числе оставшихся – прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными странами и их организациями, запрет или ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенных в недружественных государствах, ограничение на вывоз из России определенной продукции или сырья, запрет на участие в приватизации и другие.

Правительство по решению президента получает право вводить меры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство будет отменять введенные контрсанкции.





Напомним, что законопроект об ответных мерах на антироссийские действия иностранных государств был разработан и внесен в Госдуму спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, лидерами всех фракций и другими депутатами. В ходе подготовки к рассмотрению парламентариями документ прошел широкое обсуждение с экспертами, представителями профессиональных сообществ, гражданскими активистами.

Третье, окончательное чтение законопроекта запланировано на 22 мая. Ожидается, что после принятия и подписания закона президентом он вступит в силу в день официального опубликования.