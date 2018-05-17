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Политика

Закон о контрсанкциях прошел второе чтение

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на антироссийские действия иностранных государств. Планируется, что рассмотрение в третьем, окончательном чтении состоится на следующей неделе. Как сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, совместная с экспертами и бизнес-сообществом работа над этим документом позволила сделать его нормы универсальными.
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В ходе обсуждения законопроекта спикер Госдумы отметил, что вопросы со стороны бизнеса и экспертов к первоначальному тексту документа, ко второму чтению были сняты. Из текста были исключены упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг. В частности, исчезла норма о запрете на ввоз импортных лекарственных средств, если их аналоги производятся на российской территории.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Всего перечень возможных ответных мер сократился с 16 до шести. В числе оставшихся – прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными странами и их организациями, запрет или ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенных в недружественных государствах, ограничение на вывоз из России определенной продукции или сырья, запрет на участие в приватизации и другие.

Правительство по решению президента получает право вводить меры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство будет отменять введенные контрсанкции.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, что законопроект об ответных мерах на антироссийские действия иностранных государств был разработан и внесен в Госдуму спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, лидерами всех фракций и другими депутатами. В ходе подготовки к рассмотрению парламентариями документ прошел широкое обсуждение с экспертами, представителями профессиональных сообществ, гражданскими активистами.

Третье, окончательное чтение законопроекта запланировано на 22 мая. Ожидается, что после принятия и подписания закона президентом он вступит в силу в день официального опубликования.

Автор: Дмитрий Куклин17 мая 2018, 14:05

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