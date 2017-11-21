Госдума почти разгребла законодательные завалы
Как сообщил первый вице-спикер Иван Мельников, в Госдуму
седьмого созыва от ранее работавших парламентариев депутатам осталось 2020 законопроектов. По словам законодателя, из числа
рассмотренных инициатив 205 (15%) приняты нижней палатой парламента. "Из 205
законопроектов 155 поддержали все фракции", – уточнил первый вице-спикер.
В целом с октября 2016 года, сказал Мельников, Госдума приняла 510 законов. "413 из них поддержали представители всех фракций", – отметил он, уточнив, что всего в настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 1522 законопроекта.
Самый маленький процент принимаемых законов – это из тех, которые пришли в Госдуму седьмого созыва, но были внесены в период первого – пятого созывов, отметил первый вице-спикер нижней палаты. Таких законопроектов 166, из них уже рассмотрен 101 и только два приняты, причем, приняты консенсусом всех фракций, уточнил он.
По словам Мельникова, 655 законопроектов, которые остались не рассмотренными с прошлых созывов, распределены по фракциям. Так, в "ЕР" были направлены 106 законопроектов (на начало сессии было 290), КПРФ – 51 остался законопроект из 108, ЛДПР 68 из 158, "СР" 51 из 159.
Причем, отметил депутат, представители всех фракций на заседании Совета заявили, что они уже подготовили предложения и они считают, что значительная часть этих законопроектов утратила актуальность и их можно рассмотреть по сокращенной процедуре, таким образом, фактически снять с дальнейшего рассмотрения. Если такую работу фракции проведут, то этот портфель в ближайшее время существенным образом сократится.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин изначально ставил перед коллегами-депутатами задачу, в том числе, разгрести образовавшиеся за годы законодательные завалы. Необходимость наведения порядка с ранее внесенными законопроектами поддержали все парламентские фракции.
Вопрос о необходимости разбора законодательных завалов обсуждался на встрече Вячеслава Володина с президентом Владимиром Путиным в июне этого года. Тогда спикер Госдумы пообещал главе государства за ближайший год разобрать накопленные законодательные инициативы, которые копились в нижней палате парламента более 20 лет.
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