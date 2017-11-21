Госдума почти разгребла законодательные завалы

Госдума разобрала больше двух третей законопроектов, которые остались после работы предыдущих шести депутатских созывов. По последним данным, из более чем 2000 внесенных инициатив уже рассмотрено 1365 (или 68%). Таким образом, для ликвидации законодательных завалов осталось обсудить 655 законопроектов.

Как сообщил первый вице-спикер Иван Мельников, в Госдуму седьмого созыва от ранее работавших парламентариев депутатам осталось 2020 законопроектов. По словам законодателя, из числа рассмотренных инициатив 205 (15%) приняты нижней палатой парламента. "Из 205 законопроектов 155 поддержали все фракции", – уточнил первый вице-спикер.



В целом с октября 2016 года, сказал Мельников, Госдума приняла 510 законов. "413 из них поддержали представители всех фракций", – отметил он, уточнив, что всего в настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 1522 законопроекта.

Самый маленький процент принимаемых законов – это из тех, которые пришли в Госдуму седьмого созыва, но были внесены в период первого – пятого созывов, отметил первый вице-спикер нижней палаты. Таких законопроектов 166, из них уже рассмотрен 101 и только два приняты, причем, приняты консенсусом всех фракций, уточнил он.

По словам Мельникова, 655 законопроектов, которые остались не рассмотренными с прошлых созывов, распределены по фракциям. Так, в "ЕР" были направлены 106 законопроектов (на начало сессии было 290), КПРФ – 51 остался законопроект из 108, ЛДПР 68 из 158, "СР" 51 из 159.

Причем, отметил депутат, представители всех фракций на заседании Совета заявили, что они уже подготовили предложения и они считают, что значительная часть этих законопроектов утратила актуальность и их можно рассмотреть по сокращенной процедуре, таким образом, фактически снять с дальнейшего рассмотрения. Если такую работу фракции проведут, то этот портфель в ближайшее время существенным образом сократится.





Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин изначально ставил перед коллегами-депутатами задачу, в том числе, разгрести образовавшиеся за годы законодательные завалы. Необходимость наведения порядка с ранее внесенными законопроектами поддержали все парламентские фракции.

Вопрос о необходимости разбора законодательных завалов обсуждался на встрече Вячеслава Володина с президентом Владимиром Путиным в июне этого года. Тогда спикер Госдумы пообещал главе государства за ближайший год разобрать накопленные законодательные инициативы, которые копились в нижней палате парламента более 20 лет.