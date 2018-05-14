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Политика

Госдума подготовила ответ на американские санкции

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об ответных мерах России на новые американские санкции. Речь идет о безопасности нашей страны, заявил спикер Вячеслав Володин.
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Нижняя палата парламента рассмотрит 15 мая в первом чтении законопроекты об ответных мерах России на санкции США и об уголовной ответственности за соблюдение в нашей стране западных санкций. Всем, кто совершит это деяние, грозит лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Нам крайне важно защитить нашу экономику. Нам важно, чтобы национальное законодательство выполнялось в нашей стране, потому что речь идет о недружественных действиях со стороны США и других государств", - сказал Вячеслав Володин. Он выразил надежду, что законопроект поддержат все фракции Госдумы.

Спикер сообщил, что в процессе подготовки законопроектов была проведена активная работа с экспертным сообществом. "Мы собирали два Совета по законотворчеству с участием экспертных кругов, институтов гражданского общества, а также представителей общества потребителей, обсуждали нормы законов", – проинформировал журналистов глава Думы.

За каждым предприятием – десятки тысяч, а иногда и миллионы людей, их семьи, рабочие места. Это безопасность нашей страны.

Напомним, в начале прошлого месяца американский Минфин ввел санкции против России. В черном списке оказались крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. В ответ депутаты Госдумы во главе со спикером внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах, дающий право президенту и правительству вводить те или иные ограничения.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В концепции документа шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении.

На последнем заседании Совета законодателей при спикере Госдумы 11 мая было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты.  Особо отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.

В свою очередь законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России и за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении нашей страны, поступил в Госдуму 14 мая.

Автор: Александр Комаров14 мая 2018, 19:17

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