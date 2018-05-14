Госдума подготовила ответ на американские санкции

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об ответных мерах России на новые американские санкции. Речь идет о безопасности нашей страны, заявил спикер Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента рассмотрит 15 мая в первом чтении законопроекты об ответных мерах России на санкции США и об уголовной ответственности за соблюдение в нашей стране западных санкций. Всем, кто совершит это деяние, грозит лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей.

"Нам крайне важно защитить нашу экономику. Нам важно, чтобы национальное законодательство выполнялось в нашей стране, потому что речь идет о недружественных действиях со стороны США и других государств", - сказал Вячеслав Володин. Он выразил надежду, что законопроект поддержат все фракции Госдумы.

Спикер сообщил, что в процессе подготовки законопроектов была проведена активная работа с экспертным сообществом. "Мы собирали два Совета по законотворчеству с участием экспертных кругов, институтов гражданского общества, а также представителей общества потребителей, обсуждали нормы законов", – проинформировал журналистов глава Думы.

За каждым предприятием – десятки тысяч, а иногда и миллионы людей, их семьи, рабочие места. Это безопасность нашей страны.

Напомним, в начале прошлого месяца американский Минфин ввел санкции против России. В черном списке оказались крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. В ответ депутаты Госдумы во главе со спикером внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах, дающий право президенту и правительству вводить те или иные ограничения.





В концепции документа шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении.

На последнем заседании Совета законодателей при спикере Госдумы 11 мая было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты. Особо отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.

В свою очередь законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России и за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении нашей страны, поступил в Госдуму 14 мая.