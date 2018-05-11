Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США

Изменения в проект закона об ответных санкциях в отношении стран, поддерживающих антироссийские шаги, сняли опасения профессионального медицинского сообщества относительно запрета ввоза американских лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Центра паллиативной медицины в Москве Анна Федермессер. По ее словам, медицинские эксперты довольны отказом российских властей от этой идеи.



В Госдуме продолжается широкое обсуждение законопроекта, предлагающего ответные меры на антироссийские санкции Запада. Сегодня депутаты вместе с экспертами и представителями общественности обсуждали документ в рамках заседания Совета по законотворчеству при спикере нижней палаты парламента Вячеславе Володине.



Обсуждаемые изменения в первоначальный вариант проекта закона сняли опасения, касающиеся возможности запрета импорта лекарств из США. По словам Анны Федермессер, во втором чтении, когда будут вноситься поправки в текст документа, этот вопрос будет закрыт.

"Предложенный вариант ко второму чтению говорит о том, что все эти меры воздействия, установленные данным проектом, не будут распространяться на жизненно-необходимые товары, аналоги которых не производятся в России или в иных иностранных государствах", – сказала она. Федермессер уточнила, что из текста "вообще сейчас исчезло слово "лекарственные препараты", что радует, и вообще исчезло упоминание медицинских изделий".





По ее словам, у представителей общественности и специалистов медицинской и социальной сфер были опасения, что законопроект о контрсанкциях может стать "вторым "законом Димы Яковлева". При этом, по мнению руководителя Центра паллиативной медицины в Москве, "в сфере производства лекарств наличие конкурентной продукции из других стран так же важно, как и в любой другой сфере".

"Наличие "дженериков" ни в коем случае не может является достаточным основанием, чтобы сюда не попадали другие товары лекарства, так как бывает аллергия, индивидуальная непереносимость, бывает масса всего, – сказала Анна Федермессер. – И если мы с вами можем выбирать водку разных производителей или автомобили, почему мы с вами не должны выбирать лекарства разных производителей".





Эксперт призналась, что шла на заседание Совета в Госдуму "с настроем "кусаться и бодаться", а вышла довольная". "Все-таки мы общество и наши бесконечные письма, и наша уверенность в своей правоте тоже имеет значение, – отметила она. - Государство должно работать, защищая интересы своих граждан, а не противодействия интересам других государств", – заявила Федермессер.

Первый зампред Госдумы Иван Мельников, в свою очередь, рассказал, что в процессе доработки законопроекта решено отказаться от запрета на импорт в Россию из США лекарств, аналоги которых есть в нашей стране. Речь идет об исключении из текста упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг. "Оставить только, какие меры воздействия могут применяться", – сообщил парламентарий.





Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об ответных санкциях 15 мая. Документ будет приниматься вместе с постановлением по его доработке ко второму чтению. Планируется, что до конца месяца закон будет принят окончательно. Его проект был внесен в нижнюю палату парламента 13 апреля. Авторами стали лидеры всех думских фракций и спикер палаты Вячеслав Володин.