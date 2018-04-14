Умные ракеты хвастуна Трампа сбила советская техника

Умные ракеты президента США Дональда Трампа, которыми он хвастался пару дней назад в своем Twitter, угрожая России, были сбиты системами противовоздушной обороны, произведенными еще в советское время. Об этом заявили в российском Минобороны.

Как отметили в ведомстве, для отражения ракетного удара, нанесенного Соединенными Штатами и их союзниками, были использованы исключительно сирийские средства противовоздушной обороны. Об этом пишет "Звезда".

Это комплекса ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". При этом они были произведены еще в СССР 30 лет назад. Это значит, что хваленые умные ракеты, прилетом которых угрожал американский лидер, сбили далеко не новые системы.

Всего Соединенные Штаты и их союзники запустили более 100 ракет. Немалая их часть была сбита на подлете к целям, сообщили в российском Минобороны.

Напомним, за пару дней до атаки президент США написал о ней в своем Twitter. Трамп был особенно резок. Он пригрозил арабской республике "хорошими, новыми и умными ракетами. "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома.

Pro-Assad official says targeted bases were evacuated on Russian warning https://t.co/LcGdfEvHjK pic.twitter.com/OPudBC03hh — Reuters Top News (@Reuters) 14 апреля 2018 г.

За несколько дней до этого западные страны обвинили Дамаск в применении химического оружия против боевиков в городе Дума, пригороде Дамаска. Вашингтон накинулся на Москву, заявляя, что Россия якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". В Москве все обвинения отвергли, а сообщения о химатаке назвали ложью.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в субботу ранним утром по московскому времени. Изначально источники в арабской республике заявили о нескольких десятках ракет, 13 из которых были сбиты силами противовоздушной обороны. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ. В нанесении удара вместе с США участвовали Великобритания и Франция.

Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в районах баз в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в военном ведомстве заявили, что всего силы западной коалиции выпустили по Дамаску более 100 ракет.