Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Суббота 14 апреля
Лента новостей
08:55
Перехват ракет Запада в Сирии попал на видео
08:03
Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада
07:14
Ракеты сыпались на головы спящих сирийцев в течение часа
06:33
Запад вероломно напал на Сирию
22:17
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
22:09
Есть ли жизнь без Telegram
21:52
Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
21:40
Красавица Навка заработала в разы больше мужа
21:26
Завравшиеся в деле Скрипаля британцы договорились до нелепостей
21:22
Депутаты не скупятся на благотворительность
21:15
Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
21:00
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
20:43
В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске
20:38
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
20:28
Спасение пассажира московского метро попало на видео
20:12
Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
20:06
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
19:52
Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
19:52
Собянин взял домой питомца из приюта для собак
19:39
В Калининградской области за вырубку леса задержали полицейского
19:27
В аварии под Вологдой погибли семь человек
19:06
Волочкова показала грудь униженному Кизякову
18:37
Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ (видео)
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
18:04
Россиян тошнит от лобызаний Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
17:57
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
17:56
Известный актер разбился в жуткой аварии
17:43
В Италии откопали могилу древнего киборга
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
17:02
Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал
16:52
Бузова пережила жестокое унижение
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:28
Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
16:20
В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело
16:12
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:04
Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
15:42
"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:13
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
14:58
Инфекция Табакова убивает Миткову
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:52
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:27
Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения
14:16
Как Россия ответит на хамское поведение США
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:57
Лавров врезал воинствующему Трампу
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:43
Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:37
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
11:18
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:47
В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
09:25
Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза
09:12
ЦБ лишил лицензии Конфидэнс Банк
09:00
Порошенко ударил Путина по самому больному
08:54
Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков
08:46
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте
08:35
В Балтийском море упал вертолет
08:33
Известный актер внезапно умер в 35 лет
08:21
Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха
08:13
У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы
08:12
В Подмосковье обрушилась стена общежития
22:12
Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
22:01
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
21:53
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
21:49
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
21:02
Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:52
Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Политика

Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ракетного удара США и их союзников. Российский лидер подчеркнул, что после произошедшего Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
прочитано 1522 раза

Ранним утром 14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по Сирии. Сообщается, что было выпущено свыше 100 снарядов. Значительную их часть удалось уничтожить на подлете. Эксперты отмечают, что в противном случае массовых жертв среди мирного населения избежать бы не удалось, ведь силы НАТО били в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

ПО ТЕМЕ

Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада

Ракеты сыпались на головы спящих сирийцев в течение часа

Умные ракеты хвастуна Трампа сбила советская техника

Трамп ударил по Сирии. Online

 Конфликт в Сирии

Сюжеты Конфликт в Сирии

В своем официальном заявлении по факту произошедшего президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон предпринял эти действия не только без санкции Совбеза ООН, но и в нарушение устава международной организации, а также норм и принципов международного права.

Совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", – подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что похожим образом события развивались год назад. Тогда под предлогом якобы совершенной химической атаки была атакована сирийская военная база. На этот раз американские военные оправдали свою агрессию сообщениями о применении газа в пригороде Дамаска Думе.

"Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки. Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", – рассказал Владимир Путин.

Россия, подчеркнул он, самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военные помогают законному правительству страны бороться с терроризмом. США же своими действиями еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в регионе и заставляют мирное население страдать. Все это провоцирует настоящие волны беженцев из Сирии и других государств Ближнего Востока.

Владимир Путин отметил, что история расставит все по своим местам. "Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – подчеркнул президент России.Нынешняя ситуация, уверен он, оказывает самое разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. "Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", – заключил российский лидер.

Автор: Геннадий Куприянов14 апреля 2018, 10:54

Политика

Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
Раскрыт коварный план США в Сирии
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Проишествия

Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме

Актер не имеет ничего против однополых отношений
Шоу-бизнес

Убитая горем Поплавская сделала важное заявление

Популярная актриса обратилась к поклонникам
Политика

Трамп загнал себя в угол глупым ударом по Сирии

Агрессор атаковал суверенное государство
Политика

Мэй нелепо оправдалась за атаку Дамаска

Лондон выступил с заявлением

Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина

Фоторепортажи

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru