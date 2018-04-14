Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию

Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ракетного удара США и их союзников. Российский лидер подчеркнул, что после произошедшего Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранним утром 14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по Сирии. Сообщается, что было выпущено свыше 100 снарядов. Значительную их часть удалось уничтожить на подлете. Эксперты отмечают, что в противном случае массовых жертв среди мирного населения избежать бы не удалось, ведь силы НАТО били в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

В своем официальном заявлении по факту произошедшего президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон предпринял эти действия не только без санкции Совбеза ООН, но и в нарушение устава международной организации, а также норм и принципов международного права.

Совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", – подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что похожим образом события развивались год назад. Тогда под предлогом якобы совершенной химической атаки была атакована сирийская военная база. На этот раз американские военные оправдали свою агрессию сообщениями о применении газа в пригороде Дамаска Думе.

"Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки. Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", – рассказал Владимир Путин.

Россия, подчеркнул он, самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военные помогают законному правительству страны бороться с терроризмом. США же своими действиями еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в регионе и заставляют мирное население страдать. Все это провоцирует настоящие волны беженцев из Сирии и других государств Ближнего Востока.

Владимир Путин отметил, что история расставит все по своим местам. "Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – подчеркнул президент России.Нынешняя ситуация, уверен он, оказывает самое разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. "Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", – заключил российский лидер.