Представитель Путина рассказал о войне с США

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель руководителя МИДа Михаил Богданов прокомментировал разговоры о грядущем военном столкновении Москвы и Вашингтона. По словам дипломата, такой угрозы в настоящий момент нет.

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