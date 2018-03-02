Володин оценил стратегическое послание президента

Послание Владимира Путина Федеральному собранию задало ориентиры на десятилетие вперед. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал программную речь президента стратегическим документом.

Вячеслав Володин принял участие в программе "Мнение" с Эвелиной Закамской на канале "Россия 24". Большое интервью записывалось спустя короткое время после того, как президент выступил с посланием Федеральному собранию.

Спикер Госдумы высказал свое мнение о целях и задачах, которые поставил российский лидер. По словам Володина, речь главы государства была стратегической, она задала ориентиры на десятилетие вперед. Владимир Путин озвучил цели и задачи, которые можно реализовать и за один год, и за три, и за пять. А есть, по мнению Володина, и такие цели, достижение которых выходит за пределы президентского срока.

Много задач, которые можно реализовать не менее чем за 10 лет, подчеркнул спикер Думы и отметил, что президент не просто озвучил свой взгляд на проблемы и способы их решения, он представил свое обоснованное видение, полностью подкрепленное цифрами и реальными сроками.





В своем послании Владимир Путин подчеркнул, что многие задачи надо решать здесь и сейчас, что, несомненно потребует концентрации сил. Председатель нижней палаты уверен, что если мы это не сделаем, нас не надо будет никому разрушать, мы превратимся в отсталую страну и сами разрушимся.

Послание президента Федеральному собранию – это программа развития страны на 10-15 лет.

Спикер Госдумы отметил, что президент в послании озвучил не только свое видение развития российского государства и ее экономики, но и повышения благосостояния россиян. Володин заключил, чтобы реализовать послания необходимо сделать опор на знания, технологии и компетенции.

Одна из проблем, затронутых в послании – недостаточно высокий уровень жизни части россиян. Сокращать бедность необходимо не только путем выделения социальных пособий нуждающимся гражданам, но и созданием высокотехнологичных, эффективных рабочих мест, считает Вячеслав Володин.





По его словам, депутаты активно работают над этим вопросом. Он напомнил, что некоторое время назад Госдума приняла инициированный главой государства законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая 2018 года. "Это решение коснется около четырех миллионов россиян", – сказал спикер.

Володин отметил, что от уровня МРОТ зависит зарплата во многих категориях, в том числе в бюджетной сфере. Ежегодный пересмотр размера прожиточного минимума будет влиять и на минимальный уровень оплаты труда, подчеркнул думский спикер.

Средства на повышение МРОТ обязательно будут выдаваться тем регионам, которые не могут самостоятельно решить этот вопрос.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что необходимо думать не только о социальных пособиях, но и создавать высокотехнологичные рабочие места. "Чтобы и в промышленности эти вопросы решались эффективно", – добавил председатель Госдумы.

Государство, по его словам, должно помогать тем, кто не может позволить себе работать в этих отраслях. Кроме того, уверен председатель нижней палаты, над решением этой задачи должны активно работать регионы и муниципалитеты. "От слаженной работы всех зависит эффективное решение этой проблемы", – подчеркнул Володин.





Он выразил уверенность, что за счет использования возможностей цифровой экономики, диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также создания большого количества рабочих мест в сфере предпринимательства, Россия может выйти на тот уровень роста внутреннего валового продукта, который позволит реализовать крупные проекты в социальной сфере и победить бедность.

Вовремя беседы была затронута и сфера здравоохранения, которой президент в своем послании уделил пристальное внимание. Володин отметил, что президент поставил амбициозные задачи в этой области. Прежде всего, это касается повышения средней продолжительной жизни до "80+". К этой цифре, по мнению Володина, Россия придет через 10 лет и встанет в один ряд с Японией и Германией.

В продолжение этой темы разговор зашел о программе борьбы с онкологическими заболеваниями. "У каждого из нас с вами есть знакомые и близкие, кто либо болел, либо ушел из жизни из-за неправильной диагностики, а также из-за того, что нет эффективных форм лечения", – сказал Володин и указал на роль президентской инициативы.

Программа борьбы с онкологическими заболеваниями сохранит большое количество жизней.

Говоря о доступности здравоохранения, Володин раскритиковал необоснованно закрытые в отдаленных районах фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В пример он привел Саратовскую область, от которой выдвигался на выборах в Думу. "Зарплаты нужно было поднимать, но ФАПы не нужно было закрывать", – подытожил Володин.

Что касается развития инфраструктуры, в частности улучшения качества дорог, по его мнению, необходимо увеличить рост ВВП до 6 %. "В этом случае мы сможем все задачи решить", – отметил политик.

Затрагивая тему о месте и роли России в мире, спикер Госдумы сказал, что диалог между нашей страной и другими государствами не прекращается, в том числе, и на площадках межпарламентского сотрудничества. Володин также отметил, что риторика на европейских площадках постепенно меняется. Единственная страна, которая не участвует в межпарламентском общении – это США, напомнил спикер.

Володин указал на то, что Россия не по своей вине вот уже более двух лет не принимает участия в деятельности ПАСЕ – наша делегация была лишена права голоса в этой организации. "За это время треть судей в ЕСПЧ была избрана без нас и это оставит под вопрос легитимность принимаемых этой организацией решений", – заявил глава Думы.

Разговор о внешней политике коснулся и новых вооружений, которые были продемонстрированы во время речи президента. По мнению Володина, глава государства четко дал понять, что новое российское оружие должно гарантировать мир на планете.

Не мы приближаем ракеты к другим странам, а к нам приближают, в том числе, и систему ПРО в Польше и Румынии.

НАТО все ближе подходит к границам России, при этом там утверждают, что думают о нашей безопасности. Все это не может не беспокоить нас, мы должны делать все, чтобы сделать жизнь граждан безопасной, указал Володин.

Президент России Владимир Путин 1 марта выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.





Глава государства говорил о развитии социальной сферы, экономики, инфраструктуры, создании новых образцов современного оружия и многом другом. В блоке, посвященном внутренней политике основными моментами были задачи по решению социальных проблем – повышению зарплат и пенсий, их регулярной индексации выше темпов инфляции.

Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию.

Президент подчеркнул, что вместе с повышением выплат пенсионерам необходимо улучшать качество их медицинского и социального обслуживания. "Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", – сказал Путин.

Не менее важное направление работы – рост численности населения. По словам президента, в ближайшие шесть лет на поддержку рождаемости, а также охрану материнства и детства будет выделена колоссальная сумма – порядка 3,4 триллиона рублей.





Кроме того, будут и дальше создаваться места в яслях: в ближайшие годы, подчеркнул глава государства, планируется создать 270 тысяч мест. На эти цели в регионы будет направлено 50 миллиардов рублей.

Говоря о рынке труда в современной России, Путин призвал обновить неэффективную, на его взгляд, структуру занятости.

Людям нужна хорошая работа, которая не только приносит достойную заработную плату, но и позволяет реализовать себя, мотивирует на новые профессиональные успехи.

Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек – почти треть населения страны. Сегодня с такой проблемой сталкиваются 20 миллионов человек – уменьшение в два раза.

Развитие экономики – еще одна важная составляющая внутренней жизни стрны. В своем послании глава государства поставил перед несырьевым сектором задачу удвоить экспорт в течение ближайших шести лет, достигнув объема в 250 миллиардов долларов. Кроме того, производительность труда каждый год должна расти на уровне не ниже 5%. Это позволит выйти на уровень крупнейших и ведущих мировых экономик, подчеркнул Путин.

Современная экономика немыслима без внедрения инновационных разработок. По словам главы государства, наша страна должна стать одним из главных центров по обработке и хранению больших объемов данных.

С помощью современных технологий можно добиться значительных результатов в образовании, медицине и других отраслях.

"Люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании", – отметил Путин, добавив, что объединение людей и их идей на территории такой огромной страны, как Россия, позволит создать колоссальный прорывной ресурс.

Глава государства призвал в самое ближайшее время создать законодательную базу для развития в стране цифровой экономики, в том числе робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий.





Президент затронул и тему развития инфраструктуры. Так, в ближайшие шесть лет пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна вырасти в полтора раза – до 180 миллионов тонн. За следующие шесть лет планируется удвоить расходы на развитие не только железнодорожной, но и автомобильной сетей. На эти цели будет выделено 11 триллионов рублей, сказал Путин.

Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, обратился он к главам субъектов Федерации и городов.

Дорожное полотно в регионах необходимо обновить. Состояние дорог должно быть в постоянном центре вашего внимания.

Один из крупнейших инфраструктурных проектов современной России – Крымский мост. Глава государства напомнил, что первые автомобили из Краснодарского края на полуостров и обратно смогут проехать по мосту через несколько месяцев, а уже в следующем году он станет доступен для пассажиров железнодорожного транспорта. "Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", – выразил уверенность президент.





Много внимания в своем послании Владимир Путин уделил современным образцам отечественного вооружения, которые призваны стать основой обеспечения безопасности России в ближайшие годы. Так, во время выступления главы государства были впервые продемонстрированы испытания новейшей стратегической ракеты "Сармат", ракета с малогабаритной ядерной установкой, беспилотные подводные баллистические аппараты, способные нести ядерные заряды.

Как писали Dni.Ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин после оглашения послания сообщил, что Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения, продемонстрированных во время своего выступления.