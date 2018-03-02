Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина

Президент США и канцлер Германии не на шутку заволновались после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Дональд Трамп и Ангела Меркель созвонились и обменялись мнениями о речи российского лидера.

Канцлер ФРГ и глава США выразили обеспокоенность заявлениями президента России о разработках новых видов вооружений. Они полагают, что подобная риторика может иметь негативные последствия для международных усилий по контролю над оружием. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Меркель и Трамп также обсудили ситуацию в Сирии, призвав Россию перестать участвовать в бомбардировках Восточной Гуты и склонить режим Башара Асада к прекращению наступательных операций. "Оба были едины во мнении, что сирийский режим и его российских и иранских союзников следует призвать к полному выполнению резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", – цитирует Зайберта ТАСС.

Более сдержано отреагировали на послание президента в Китае. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на специальном брифинге ограничилась фразой о том, что Пекин обратил внимание на речь российского лидера. "Мы считаем, что в современном мире развитие и мир по-прежнему являются важными темами. Для обеспечения международной стратегической стабильности необходимы совместные усилия всех стран", – заявила дипломат.

Накануне, 1 марта, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале "Манеж". На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия.

В России создана современная, компактная, высокотехнологичная армия, сердце которой – офицерский корпус #Путин pic.twitter.com/Nje6Tjkf5f — Президент России (@KremlinRussia) 1 марта 2018 г.

В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002 году и размещение элементов американской ПРО на территории США и других странах Россия разработала новую тяжелую ракету "Сармат", новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО, отметил глава государства. Президент добавил, что разработано гиперзвуковое оружие авиационного базирования, испытания завершены, и 1 декабря 2017 года комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя послание президента, сообщил журналистам, что Владимир Путин лично курировал разработку новых видов вооружений.