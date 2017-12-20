В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко

Принятая 19 декабря Генассамблеей ООН резолюция по Крыму, где Россия называется "оккупирующей державой", транслирует пропагандистские мифы нынешнего украинского руководства. Так голосование в Организации объединенных наций прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.



По его словам, принятый документ не отражает реальную ситуацию на полуострове и мнение его жителей. "Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека, – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава республики убежден, что резолюция подрывает авторитет ООН. Для жителей полуострова, добавил Аксенов, имеет значение только сделанный ими в 2014 году выбор, а также мощь вооруженных сил России.

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что голосование по документу не выглядит убедительно. "Это уже не первая резолюция со времен воссоединения Крыма с Россией. Текст почти всегда одинаковый", – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в этом году резолюцию по Крыму поддержало 70 стран, тогда как ранее подобные документы поддерживало больше государств.

2014 год резолюция по Крыму: за-100, против 11, не голосовали-24

2017 год за-70, против -26 и 76 воздержалось....чувствуете тенденцию?..такими темпами в 2020 "за" будет уже 35-45)) а "против" 50-55 — ���� ALEKS FREI ���� (@ALEKSFREI88) 20 декабря 2017 г.

Подобными резолюциями ООН лишь дискредитирует себя, сводя на нет наработанный годами авторитет, заявил вице-спикер парламента Республики Крым Ремзи Ильясов. В свою очередь, депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что те, кто проголосовал против антироссийской резолюции, продемонстрировали свою независимость, адекватность и уважение к гарантированным правам человеку и выбору крымчан.

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла предложенную Киевом резолюцию по Крыму, разработка которой была инициирована президентом Украины Петром Порошенко. Полуостров в документе признается "временно оккупированной территорией", а Россия называется "оккупирующей державой". Кроме того, в резолюции говорится о якобы имеющихся в Крыму нарушениях прав человека.

За принятие документа проголосовало 70 стран. Против – 26. Среди них Россия, Белоруссия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и другие. Воздержались от голосования 76 государств.

