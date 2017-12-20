В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 20 декабря
Лента новостей
17:28
Как научиться разгадывать сон
17:12
Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
17:12
"Аэрофлот" сделал подарок пассажирам в честь юбилея
16:36
Актриса Ирина Рахманова распухла до неузнаваемости
16:33
Опасные иллюзии любви
16:15
Рыбьи секс-оргии оглушают дельфинов
16:13
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2020 года
16:03
В здании МГУ ищут бомбу
16:02
Зачем Первый канал издевается над телезрителями
15:41
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
15:28
Собчак заставила россиянина страдать
15:19
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
15:11
В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы
15:05
Контактная притравка животных уходит в прошлое
14:56
Дешевый борщ напугал Центробанк
14:52
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!
14:45
В Северном Бутово школьники избили мужчину
14:38
Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда
14:36
Как сохранить бодрость зимой
14:31
Глобальный сбой в супермаркетах оказался опасным для россиян
14:10
Ковальчук ушла из дома после ссоры
14:05
Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку
13:46
Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов
13:43
Белоруссия подложила России свинью под Новый год
13:37
Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
13:34
На Москву надвигается мороз
13:32
Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)
13:10
Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала
13:08
Найден легкий способ бросить курить
12:53
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
12:49
Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой
12:38
У известного спортсмена украли унитаз (фото)
12:37
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
12:36
Джигурда в тяжелом состоянии после приступа
12:23
Найдено неожиданное природное лекарство от рака
12:10
В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
12:01
Россиян предупредили о вспышке страшного заболевания в США
11:54
Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм
11:39
Женившиеся в декабре чаще расходятся
11:39
Как правильно выбрать елку к Новому году
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
11:11
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
10:52
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
10:52
Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
10:15
Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:28
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:24
Следствие по авиакатастрофе с Доктором Лизой затягивается
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:30
В московском метро случился сбой
21:24
Что Вы знаете о Брежневе
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
21:03
Москвичам посоветовали поменьше хвастаться отпуском
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:36
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
20:21
Звезда "Дома-2" отбивает Пригожина у Валерии
20:12
Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
20:01
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
19:31
Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году
19:26
Что Вы не знаете о "Титанике"
19:15
Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:57
В Подмосковье собаки съели пенсионерку
18:25
Родившей Курниковой отказали в сексе
17:54
Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:40
Главному борцу с коррупцией присвоен чин генерала
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
17:20
Три варианта праздничного макияжа
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:55
Ле Менюир: улыбка французских Альп
16:36
Московское метро изменит режим работы в новогодние праздники
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
16:04
Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
15:59
К чему снится праздник
15:57
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:37
В чем встречать год Собаки
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Политика

В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Принятая 19 декабря Генассамблеей ООН резолюция по Крыму, где Россия называется "оккупирующей державой", транслирует пропагандистские мифы нынешнего украинского руководства. Так голосование в Организации объединенных наций прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
прочитано 1100 раз

По его словам, принятый документ не отражает реальную ситуацию на полуострове и мнение его жителей. "Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека, – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

ПО ТЕМЕ

Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым

ООН сплясала под дудку Киева

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Глава республики убежден, что резолюция подрывает авторитет ООН. Для жителей полуострова, добавил Аксенов, имеет значение только сделанный ими в 2014 году выбор, а также мощь вооруженных сил России.

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что голосование по документу не выглядит убедительно. "Это уже не первая резолюция со времен воссоединения Крыма с Россией. Текст почти всегда одинаковый", – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в этом году резолюцию по Крыму поддержало 70 стран, тогда как ранее подобные документы поддерживало больше государств.


Подобными резолюциями ООН лишь дискредитирует себя, сводя на нет наработанный годами авторитет, заявил вице-спикер парламента Республики Крым Ремзи Ильясов. В свою очередь, депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что те, кто проголосовал против антироссийской резолюции, продемонстрировали свою независимость, адекватность и уважение к гарантированным правам человеку и выбору крымчан.

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла предложенную Киевом резолюцию по Крыму, разработка которой была инициирована президентом Украины Петром Порошенко. Полуостров в документе признается "временно оккупированной территорией", а Россия называется "оккупирующей державой". Кроме того, в резолюции говорится о якобы имеющихся в Крыму нарушениях прав человека.

За принятие документа проголосовало 70 стран. Против – 26. Среди них Россия, Белоруссия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и другие. Воздержались от голосования 76 государств.

Автор: Иван Поляков20 декабря 2017, 13:19

Политика

Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
Кто подло предал Россию в ООН
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании

Шоу-бизнес

Муж предпочел Навке акробата
Миро раскрыла секрет родившей Курниковой
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!

Проишествия

У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех

Lifestyle

Зачем Первый канал издевается над телезрителями
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Шоу-бизнес

Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала

Как говорят, артист настаивает и на запредельном гонораре
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку

Виталина может стать ведущей на радио и телевидении

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев

Регионы

Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru