ООН сплясала под дудку Киева

Россия запросила голосование по подготовленному украинской стороной документу. За проект резолюции проголосовало 71 государство, еще 25 выступило против. Число воздержавшихся составило 77. Сообщается, что большинство европейских государств, а также США поддержали документ. Против выступили Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и ряд других стран, передает РИА Новости.

Проект резолюции был подготовлен Украиной, однако его соавторами выступили около 40 стран. Среди них – Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Полное название документа: "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

В проекте резолюции осуждается "нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении временно окупированного Крыма", а также содержится 12 рекомендаций к российским властям. В частности, авторы документа советуют "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека" на российском полуострове.

