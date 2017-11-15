ООН сплясала под дудку Киева

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму. Ожидается, что документ будет рассмотрен на текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Россия запросила голосование по подготовленному украинской стороной документу. За проект резолюции проголосовало 71 государство, еще 25 выступило против. Число воздержавшихся составило 77. Сообщается, что большинство европейских государств, а также США поддержали документ. Против выступили Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и ряд других стран, передает РИА Новости.

Проект резолюции был подготовлен Украиной, однако его соавторами выступили около 40 стран. Среди них – Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Полное название документа: "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

В проекте резолюции осуждается "нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении временно окупированного Крыма", а также содержится 12 рекомендаций к российским властям. В частности, авторы документа советуют "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека" на российском полуострове.

I am thankful to the Third Committee for their decision to approve the @UN General Assembly resolution on situation with human rights in Crimea. pic.twitter.com/gq9nNI3jVp — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 ноября 2017 г.

Кроме того, в резолюции содержится требование обеспечить в Крыму образование на украинском и крымско-татарском языках, а также отменить решение об объявлении запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа экстремистской.

Российская сторона заметила, что документ описывает ситуацию в Крыму, словно там протекает некий вооруженный конфликт. Это, в свою очередь, может служить своего рода оправданием для военных провокаций и авантюр Украины. "Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", – подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Слушайте ‘Выступление представителя России на голосовании в ООН по резолюции о правах человека в Крыму.’ на SoundCloud https://t.co/cIdA1ZsFrn — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 14 ноября 2017 г.

Подвергли документ критике и в Крыму. В частности, вице-премьер Республики заметил, что все претензии. касающиеся обучения в школах на крымско-татарском и украинских языках не имеют никаких оснований, так как уже сейчас родители сами в праве выбирать язык обучения без какой-либо дискриминации.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва не раз отмечала, что все произошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Однако Украина продолжает считать Крым своей территорией.