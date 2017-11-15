ООН сплясала под дудку Киева
Россия запросила голосование по подготовленному украинской стороной документу. За проект резолюции проголосовало 71 государство, еще 25 выступило против. Число воздержавшихся составило 77. Сообщается, что большинство европейских государств, а также США поддержали документ. Против выступили Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и ряд других стран, передает РИА Новости.
Проект резолюции был подготовлен Украиной, однако его соавторами выступили около 40 стран. Среди них – Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Полное название документа: "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".
В проекте резолюции осуждается "нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении временно окупированного Крыма", а также содержится 12 рекомендаций к российским властям. В частности, авторы документа советуют "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека" на российском полуострове.
I am thankful to the Third Committee for their decision to approve the @UN General Assembly resolution on situation with human rights in Crimea. pic.twitter.com/gq9nNI3jVp— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 ноября 2017 г.
Кроме того, в резолюции содержится требование обеспечить в Крыму образование на украинском и крымско-татарском языках, а также отменить решение об объявлении запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа экстремистской.
Российская сторона заметила, что документ описывает ситуацию в Крыму, словно там протекает некий вооруженный конфликт. Это, в свою очередь, может служить своего рода оправданием для военных провокаций и авантюр Украины. "Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", – подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Слушайте ‘Выступление представителя России на голосовании в ООН по резолюции о правах человека в Крыму.’ на SoundCloud https://t.co/cIdA1ZsFrn— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 14 ноября 2017 г.
Подвергли документ критике и в Крыму. В частности, вице-премьер Республики заметил, что все претензии. касающиеся обучения в школах на крымско-татарском и украинских языках не имеют никаких оснований, так как уже сейчас родители сами в праве выбирать язык обучения без какой-либо дискриминации.
Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва не раз отмечала, что все произошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Однако Украина продолжает считать Крым своей территорией.
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