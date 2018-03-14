Опасной авантюре Трампа в космосе нашли объяснение

Инициатива Дональда Трампа по созданию космических войск в США – логичное продолжение нынешней американской политики, считают эксперты. Этого следовало ожидать после заявлений Пентагона о "российской угрозе" из космоса.

Вашингтон в своем репертуаре. Россия еще в 2011 году предлагала США договориться о демилитаризации космоса, однако ответа от американцев не последовало. Теперь они заявляют, что у Москвы есть некое оружие, действующее из безвоздушного пространства. Однако никаких доказательств по традиции не приводят.

"Единственное, что является фактором наличия военного присутствия в космосе – это спутники-разведчики. Они есть у нас, у США, у Китая. Это важная система по предупреждению ракетных нападений. Это спутники оптико-электронной разведки, которые контролируют то, что происходит на земле. И спутники радиотехнической разведки, которые контролируют средства связи", – пояснил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, у США есть космические системы Falcon HTV и AHW, а также авиационно-космическая система X-37B, которая выводится в космос с помощью ракеты Atlas 5.

Специалист считает, что к подобным заявлениям американского лидера побудила демонстрация новых видов вооружений во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Коллеги Леонкова также придерживаются мнения, что инициатива Трампа – хоть какой-то ответ на презентацию российского оружия.

"Я думаю, это попытка ответного шага на презентацию, которую сделал Путин, с целью сдерживания. Трамп пытается показать мировому сообществу, что Америка тоже идет в ногу со временем", – цитирует RT зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина. В то же время, отметил парламентарий, это просто стремление выдать желаемое за действительное. На самом деле США далеко до космических войск и войн.