Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Какая неловкость: Трамп заставил Тиллерсона глотать подтухшую еду

Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Rey Baniquet
Дональд Трамп заставил Рекса Тиллерсона съесть завядший салат. Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутые отношения между президентом США и бывшим госсекретарем. 
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Инцидент, о котором пишет The Wall Street Journal, произошел еще во время поездки Дональда Трампа по странам Азии. Во время визита в Китай на приеме в парламенте страны президент заметил, что госсекретарь не притронулся к салату, который, надо отметить, изрядно заветрился.

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Трамп забеспокоился, что принимающая сторона может обидеться. "Рекс, ешь салат!" – приказал лидер США госсекретарю. Тот в ответ лишь рассмеялся. По мнению американских журналистов, этот эпизод иллюстрирует неловкие отношения между политиками.

Трамп отправил Тиллерсона в отставку 13 марта. Новым руководителем Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждалась давно и связана с разногласиями. В то же время в Белом доме рассказали, что Дональд Трамп хочет сформировать новую команду перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Он сделает фантастическую работу", – написал Трамп о Помпео на своей странице в соцсети. Новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел. Она будет первой женщиной, возглавившей спецслужбу.

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2018, 10:45

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