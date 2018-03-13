Володин назвал ответственных за покушение на Скрипаля

Ответственность за покушение на жизнь бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля лежит на британской стороне. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



По словам председателя нижней палаты, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй своими заявлениями о якобы причастии России к отравлению Скрипаля пытается отвести подозрения от Лондона. "Хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии", – заявил спикер.

Законодатель подчеркнул, что произошедшее очень напоминает ситуацию с подполковником советской и российской госбезопасности Александром Литвиненко, который умер в 2006 году в Лондоне от отравления полонием-210, а также с предпринимателем Борисом Березовским, тело которого было найдено в марте 2013 года в 40 километрах от Лондона.

Володин заметил, что как только россияне предпринимают попытки вернуться обратно, с ними тут же происходят несчастные случаи. "Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью", – сказал спикер. По его мнению, к ситуации с отравлением Скрипаля причастны органы власти и спецслужбы Великобритании.

Россия же, подчеркнул законодатель, не только не имеет к этому отношения, но и не заинтересована в том, чтобы такое происходило.

Напомним, 4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ, по совместительству агент британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь были найдены мертвыми возле торгового центра в одном из районов Лондона. По данным полиции, они погибли от воздействия нервно-паралитического вещества.





В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись привести никаких доказательств своих голословным утверждениям. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.