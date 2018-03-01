Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента

Реализация положений из послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию потребует принятия как минимум 30 законопроектов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после специального заседания Совета нижней палаты парламента.

Володин отметил насыщенность речи главы государства и указал на то, что в своем послании Путин осветил широкий спектр тем. "Насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо принимать и остановились, потому что там практически, что не вопрос, то необходимо законодательное обеспечение, в том числе и вопросы налогов, вопросы, связанные с демографией, и другие темы", – отметил Вячеслав Володин.

Совет Думы, который собрался сразу же после выступления президента, создал рабочую группу. Она должна представить до 22 марта план законодательной реализации послания президента Федеральному Собранию. По словам спикера, послание президента носит стратегический характер, а поставленные в нем задачи рассчитаны на два года, шесть и даже 10 лет.

"Оно предполагает реализацию задач, которые будут решаться и в дальнейшем", – отметил председатель нижней палаты парламента, добавив, что Дума считает необходимым как можно быстрее включиться в процесс выполнения обозначенных целей.

"В этом послании не просто прозвучали цели, но были даны ответы, как можно это сделать, за счет каких источников", – цитирует Володина ТАСС.

Сегодня, 1 марта президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.

Как писали Dni.Ru, ранее Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения, продемонстрированных сегодня в Манеже.

"То, что он сегодня рассказывал, это результат работы многолетней его как главы государства по координации не только работы предприятий ВПК, но каждого конкретного главного конструктора", – заявил Володин. Он отметил, что сам это видел, работая в правительстве и в администрации президента.



