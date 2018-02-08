Москва примет форум по развитию парламентаризма
Как сообщил парламентарий, среди участников форума ожидаются
авторитетные эксперты, ученые, политологи и, конечно же, законодатели из разных
стран, которых, отметил Леонид Слуцкий, ожидается 300 – 400 человек.
Он подчеркнул, что форум будет "стволовым" для всей международной деятельности Госдумы в 2018 году. Однако депутат призвал не сравнивать предстоящее мероприятие с межпарламентским союзом.
"Форум по развитию парламентаризма – это не межпарламентский союз, – отметил депутат. – Мы планируем собрать тех, кто действительно интересуется позицией России в формировании мировой архитектуры, в борьбе с новыми вызовами и угрозами, с международным терроризмом".
Задача участников форума в Москве, подчеркнул Слуцкий, "сформировать в парламентской плоскости устойчивый круг партнеров". Добавим, что согласно планам, форум по развитию парламентаризма будет проходить в самом центре российской столице – "Гостином дворе".
Отметим, что развитие межпарламентских связей является одним из приоритетов деятельности Госдумы седьмого созыва. Его в числе остальных обозначил депутатам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Так, на думской площадке уже прошла международная конференция "Парламентарии против наркотиков", а осенью в Санкт-Петербурге состоялась 137-я ассамблея Межпарламентского союза.
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