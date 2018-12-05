Володин призвал укреплять межпарламентские связи России и Австрии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 5 декабря, встретился с президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой. Председатель нижней палаты отметил, что визит высокого гостя поможет активизировать межпарламентские отношения между странами. Законодатель подчеркнул, что это первое посещение России председателем австрийского парламента за последние 17 лет.



По словам спикера, такая периодичность вызывает тревогу. "Отношения между депутатами в рамках межпарламентского сотрудничества должны обеспечивать развитие отношений между нашими странами", – сказал Володин.

Спикер Госдумы посетовал, что в отличие от отношений на уровне глав государств и исполнительной власти, сотрудничество между парламентами пока не отличается высокой динамикой. Визит главы Национального совета Австрии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, и его выступление на пленарном заседании поможет исправить эту ситуацию, выразил надежду Володин.

"Но без диалога нет доверия. Диалог между депутатами обеспечивает диалог между народами", – сказал председатель нижней палаты.





Для укрепления межпарламентских связей есть хорошая основа, подчеркнул председатель Госдумы. Он отметил увеличение товарооборота между странами. "За прошлый год он вырос на 40 процентов, увеличивается взаимный турпоток. Это говорит о том, что люди выбирают страну, которая им интересна, которая может предложить им безопасный отдых", – сказал Володин.



Вольфганг Соботка отметил, что есть потенциал для дальнейшего роста и призвал и дальше укреплять торгово-экономическое сотрудничество. "Надо также усиливать наши межпарламентские связи, это уже будет зависеть от нас", – добавил Соботка и выразил надежду, что его визит поспособствует углублению связей законодательных органов двух стран.





Президент Национального совета Австрии напомнил, что в 2013 и 2015 годах в его стране прошли Русские сезоны, прошлый год стал перекрестным годом туризма, текущий – годом музыки, а следующий будет посвящен молодежным обменам. "В эту работу также надо вовлекать наши парламенты", – уверен законодатель.

После встречи с Вячеславом Володиным Вольфганг Соботка выступил на пленарном заседании Госдумы. Он заявил, что Австрия ценит Россию как важного партнера, однако признал, что отношения омрачаются геополитической напряженностью. Вместе с тем законодатель выразил уверенность, что мир в Европе невозможен без участия Москвы.





Спикер австрийского парламента призвал поддерживать отношения в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также подтвердил заинтересованность своей страны в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.