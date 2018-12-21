Сигнал бедствия: глава Пентагона ушел в отставку

Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис покинет пост в феврале, передает телеканал "360". Первым об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Политик отметил, что военный чиновник уйдет на пенсию с честью, а также отметил прогресс, который произошел за время, когда Мэттис возглавлял Пентагон.

Генерал решил быть менее дипломатичным и прямо указал на разногласия с Дональдом Трампом как на причину ухода. "Поскольку у Вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого сходятся с Вашими, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку", – цитирует Мэттиса портал "ФедералПресс".

Политические противники Трампа воспользовались этим событием, чтобы в очередной раз подвергнуть его критике. Они восприняли отставку Мэттиса как сигнал тревоги. "Республиканцы, как долго вы еще будете позволять этому фарсовому президентству продолжаться? Во время такой политической, экономической и геостратегической турбулентности – как внутри страны, так и в мире – вы ждете катастрофы, перед тем как что-то сделать. Трагедия надвигается!" – цитирует НСН бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

Генерал Джеймс Мэттис занимал должность главы Пентагона с января 2017 года и успел зарекомендовать себя как "ярый противник Путина и друг Украины", передает "Царьград". Некоторые аналитики связывают уход министра обороны США с выводом войск из Сирии.

