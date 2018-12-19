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Политика

Какие законы приняла Госдума в осеннюю сессию

Фото: www.globallookpress.com
В среду, 19 декабря, в Госдуме состоялось последнее пленарное заседание осенней сессии-2018. Депутаты за прошедшие несколько месяцев проделали большую работу: был принят ряд важных законопроектов, прежде всего в социально-экономической сфере, повышена интенсивность общения с избирателями в регионах, продолжилось расширение и укрепление международных контактов нижней палаты. Чем запомнилась осенняя сессия уходящего года – в материале "Дни.ру".  
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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В конце ноября нижняя палата приняла федеральный бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Дискуссия на Охотном Ряду вокруг главного финансового закона страны получилась бурной. Ко второму, основному чтению проекта закона было внесено около 700 поправок, из них более 200 – депутатами.  

Впервые за последние несколько лет бюджет стал профицитным. Доходы превысят расходы почти на два триллиона рублей. Эти средства направят на развитие страны. В следующем году общие доходы, согласно принятому бюджету, составят 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 6,5%. Расти будет и валовый внутренний продукт (ВВП). В следующем году он увеличится до 106 триллионов рублей, а к 2021 году – до 118,4 триллиона.  

Колоссальное количество средств в следующую "трехлетку" направят на реализацию нацпроектов и госпрограмм. В них отражены цели и задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию и майском указе.  

Фото: duma.gov.ru

Самая "увесистая" статья расходов – демография. На эти цели выделят более 1,5 триллиона рублей за три года. Следом идет здравоохранение – 700 миллиардов рублей. Серьезные средства – 318 миллиардов – направят на жилье и городскую среду. Большие суммы предусмотрены на образование, цифровую экономики и другие направления развития страны. 

Но выделить деньги еще недостаточно: не менее важно их эффективно освоить. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, многое будет зависеть от того, как будут расходоваться эти средства, насколько регионы готовы к реализации принятых программ. В связи с этим особую значимость приобретает парламентский контроль за исполнением нацпроектов и госпрограмм. Эту задачу перед законодателями председатель нижней палаты поставил после принятия бюджета. 

Фото: duma.gov.ru

Достойные пенсии 

Важнейшим документом, принятым депутатами в осеннюю сессию, стал законопроект о пенсионных изменениях. Обсуждали нормативно-правовой акт, что называется, всем миром: в парламенте, правительстве, в регионах и у президента. В Госдуме активные дискуссии вокруг законопроекта шли в профильных комитетах и на парламентских слушаниях в конце августа. Несмотря на отпуск, отдыхать парламентариям было некогда.  

Фото: duma.gov.ru

Итоговый проект закона был принят с учетом поправок президента. Инициативы главы государства стали основой для доработки нормативно-правового акта. Окончательный вариант документа зафиксировал ряд преференций для граждан. 

Так, многодетные матери получили право выйти на пенсию раньше в зависимости от количества детей. К примеру, если у женщины три ребенка, то уйти на заслуженный отдых она сможет на три года раньше. Также закон снизил на три года стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию – до 37 лет для женщин и до 42 для мужчин. Был введен повышенный размер выплат за 30 лет работы на селе, а также предусмотрены другие меры для поддержки пенсионеров и людей предпенсионного возраста.  

Изменения будут вводиться со следующего года, нынешних пенсионеров они не затронут. Принятый закон позволит в течение ближайших лет поднять размер пенсий в России на новый уровень – до 20-25 тысяч. Кроме того, выплаты будут индексироваться два раза в год. 

Фото: www.globallookpress.com

В дополнение парламентарии приняли ряд других законов, дающих новые преференции старшему поколению. Один из них предоставляет льготы на оплату земельного налога и налога на имущество для лиц предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60. Другой – упрощает пожилым людям получение компенсации за капитальный ремонт. Теперь жильцам почтенного возраста не придется обивать пороги различных учреждений, чтобы доказать отсутствие задолженности за капремонт. 

Кроме того, Госдума приняла закон, который позволяет сенаторам и депутатам отказаться от пенсионных надбавок. Инициативу одобрило абсолютное большинство нижней палаты. Руководство Госдумы, включая Вячеслава Володина, такой возможностью уже воспользовалось. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Здоровье и демография 

Вопросы здравоохранения и демографии были одними из приоритетных в осенней сессии нижней палаты. В сентябре депутаты приняли президентскую инициативу о дополнительном выходном для прохождения диспансеризации.

Соответствующие нормы закрепляются в Трудовом кодексе. Работодатель обязан раз в три года давать сотруднику выходной день для прохождения планового осмотра. При этом за работником сохраняется должность и заработная плата.

Особые условия получают работники предпенсионного возраста – на эти цели им дается два дополнительных выходных раз в год. 

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей  

Раньше граждане были вынуждены брать выходной за свой счет, а порой и вовсе отказывались от диспансеризации, ставя здоровье под угрозу. Да и работодатели далеко не всегда шли навстречу сотрудникам в этом вопросе. С 1 января следующего года с такой практикой будет покончено. 

Поддержала нижняя палата и нуждающихся семей с детьми. В октябре Госдума приняла закон о сокращении в два раза срока выдачи сертификата на материнский капитал. Теперь молодые родители могут получить его не через месяц, а спустя 15 дней после подачи заявления.  

Защита детей 

В центре внимания парламентариев были и вопросы безопасности подрастающего поколения. С этой целью Госдума приняла закон по защите детей от несанкционированных митингов, шествий и пикетов. За вовлечение детей в подобные мероприятия нарушителей ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Санкция для должностных лиц составляет до 100 тысяч рублей, а для юридических – до 500 тысяч.  

Помимо денежного штрафа, нарушителей могут направить на обязательные работы на срок до 100 часов. Также предусмотрена санкция в виде административного ареста до 15 суток. За повторное нарушение гражданина ждет административный арест на срок до 30 суток, а юридические лица могут заплатить до миллиона рублей.  

Параллельно Госдума повысила статус уполномоченных по правам ребенка. Детский омбудсмен, помимо прочего, сможет участвовать в совершенствовании законодательства в этой сфере. Уполномоченный получает возможность обращаться в нижнюю палату с инициативами по внесению поправок в законодательство о защите интересов детей.  

Фото: duma.gov.ru

Федеральный омбудсмен также получает функции координатора региональных уполномоченных. Он становится подотчетным президенту и должен ежегодно докладывать главе государства о результатах своей работы, давать оценку соблюдению прав детей в стране и предлагать собственные инициативы в этой области.  

Отмена "уголовки" 

Продолжилась работа и по гуманизации законодательства. На последнем пленарном заседании осенней сессии депутаты одобрили в окончательном чтении пакет законов по декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. В частности, отменяется наказание за неосторожную публикацию в интернете, которая не представляет серьезной опасности для общества (лайки и репосты).  

По словам Вячеслава Володина, поправки президента направлены на исключение случаев, когда за публикацию можно получить реальный срок. "Если это произошло впервые, то в качестве наказания будет штраф", – подчеркнул председатель нижней палаты. На первый раз гражданину грозит санкция в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

Вячеслав Володин (слева) Фото: duma.gov.ru

Смягчается законодательство и для бизнес-сообщества. Дума внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в соответствии с которыми предприниматели могут быть освобождены от уголовного преследования в случае возмещения ущерба физическому, юридическому лицу или государству. К примеру, если перед работниками погашена задолженность по зарплате.  

На международных полях 

Несмотря на приоритет социально-экономической повестки и внутренней политики, Госдума седьмого созыва активно укрепляет международные связи. Не стала исключением и осенняя сессия-2018. Депутаты принимали участие в форумах и конференциях, налаживали отношения с коллегами из других стран. 

В октябре российские законодатели приняли участие в III Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным провели переговоры с парламентариями из Сербии, Казахстана, Узбекистана, Турции, Южной Кореи, Катара и других стран.  

В начале декабря депутаты побывали с визитом в Турции, Иране и Индии. Вячеслав Володин провел переговоры с первыми лицами этих стран, в том числе со спикерами парламентов. Каждая из этих встреч является серьезным вкладом в общую внешнеполитическую линию. Законодатели выстраивают отношения, что помогает странам найти взаимопонимание в непростой современной международной ситуации.  

Встреча Вячеслава Володина с президентом Ирана Хасаном Рухани. Фото: duma.gov.ru

Этой осенью зарубежные парламентарии часто приезжали в Москву. Обязательным пунктом их программы было посещение Госдумы и переговоры со спикером нижней палаты. Вячеслав Володин обсуждал актуальную повестку с лидерами Австрии, Сербии, Индонезии, Таджикистана, Ливии и представителями других стран. 

В ноябре в Госдуме прошла встреча с членами дипломатических миссий африканских стран в России. Вячеслав Володин пригласил глав африканских парламентов принять участие в конференции "Россия – Африка". Учитывая стратегическую значимость континента и интерес к нему со стороны Москвы, налаживание межпарламентского диалога позволит выстроить как можно более эффективные и взаимовыгодные отношения России с государствами Африки. 

Работа с избирателями 

Важным итогом осенней сессии стало повышение интенсивности работы с избирателями в регионах. Наладить качественную работу позволил в том числе новый график работы нижней палаты.

По инициативе Вячеслава Володина количество пленарных заседаний на неделе увеличилось с двух до трех. Теперь они проходят по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00 без перерывов на обед. Благодаря нововведению законодатели получили возможность уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.   

Фото: duma.gov.ru

Сам спикер Госдумы регулярно бывает в своем избирательном округе. Так, в Саратовской области председатель нижней палаты держит на контроле реализацию сразу нескольких проектов. Один из них – создание современных спортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями для баскетбола, волейбола и других активностей.  

Кроме того, спикер Госдумы регулярно проверяет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.

Вячеслав Володин держит на контроле и строительство нового международного аэропорта Саратова "Гагарин". Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей пассажиры смогут уже в следующем году.  

Фото: saratov.gov.ru

Завершая осеннюю сессию, Вячеслав Володин обозначил задачи, которые предстоит решить Думе в новом году. Спикер заявил о необходимости и далее улучшать качество принимаемых законов, расширять представительные полномочия депутатов и повышать эффективность парламентского контроля.   

На этом работа парламентариев в уходящем году не заканчивается. Впереди у депутатов региональная неделя, которая завершится 31 декабря.

Автор: Иван Прошкин19 декабря 2018, 16:37

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