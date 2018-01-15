Регионы помогут предприятиям-банкротам

Регионам и муниципалитетам может быть дано право выплачивать долги по зарплате предприятий-банкротов. Как пояснил зампред комитета по экономической политике Совфеда Валерий Васильев, этот законопроект носит социальный характер.



В Совете Федерации поддержали правительственные поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", которые позволят регионам, а также муниципалитетам при банкротстве предприятий выплачивать работникам этих предприятий долги по заработной плате. Документ был внесен в Госдуму в середине декабря и уже в феврале законопроект планируется рассмотреть в нижней палате в первом чтении.

"Основная цель данной правительственной инициативы – обеспечить защиту прав работников при банкротстве предприятий. Предлагается предоставить субъектам России и муниципальным образованиям возможность выплачивать работникам предприятий-банкротов задолженность по заработной плате и выходным пособиям. После чего право требования к должнику переходит к субъектам Федерации и муниципальным образованиям. Данное требование затем будет удовлетворяться в рамках установленной процедуры банкротства," – заявил Валерий Васильев.

Он заострил внимание коллег-сенаторов, что субъектам и муниципалитетам предоставляется именно право, а не обязанность. "Учитывая, что процедура банкротства может длиться не один год и, как показывает практика, требования к должнику о выплате заработной платы и выходных пособий удовлетворяются не в полном объеме (в связи с плачевным состоянием предприятия), принятие законопроекта позволит снизить социальную напряженность", – уверен Васильев.

По его словам, законопроект совершенствует механизм защиты как настоящих, так и бывших работников предприятия, проходящего процедуру банкротства. Определяется правовой механизм выплаты работникам выходных пособий, образовавшихся до возбуждения производства по делу о банкротстве.

В законопроекте достаточно подробно расписан механизм, что должны сделать стороны, чтобы исполнить законодательство. Сенатор напомнил, что этот законопроект рассматривался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 30 июня 2017 года.

Валерий Васильев уточнил, что данная комиссия состоит из представителей общероссийских объединений профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства России. По словам политика, документ также соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе.