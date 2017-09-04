У главы СБУ диагностировали страшную болезнь
Во время телевизионного интервью он обратился к руководителю ФСБ России Александру Бортникову, обвинив российское ведомство в подготовке терактов на территории Украины: Одессе, Херсоне и других городах. Грицак считает, что таким образом Россия готовится к полномасштабной воинской операции.
Это интервью вызвало бурю негодования . Так, генерал ФСБ и член совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил, что подобными громкими высказываниями Грицак пытается оправдать отсутствие результатов работы.
"СБУ, как организованное преступное сообщество, в которое она превратилась под руководством Грицака не имеет никаких серьезных результатов с точки зрения борьбы с коррупцией, со шпионажем, с преступностью. Они живут в мире своих представлений о праве. Отсутствие каких-либо результатов у них требует оправдания. Для этого выдвигаются некие идеи, связанные с террористическими актами на территории Украины. Мы о таких актах ничего не слышали, не знаем. Если они пытаются выдать криминальные преступления за теракты, то это “Майдан головного мозга”, – приводит слова генерала НСН.
Напомним, что Верховная Рада собирается законодательно ввести определение России как "страны-агрессора". Это выражение появится в законопроекте о реинтеграции Донбасса. "Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", – сообщила Ирина Луценко, официальный представитель Петра Порошенко.
При этом Москва неоднократно заявляла, что не принимает участия в украинском конфликте и не собирается этого делать. Напротив, Россия пытается способствовать мирному разрешению конфликта, выступая в качестве международного наблюдателя.
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