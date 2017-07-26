Печерский суд в Киеве в среду, 25 июля, обязал Службу безопасности Украины (СБУ) начать уголовное дело в отношении президента Петра Порошенко о возможной госизмене. Об этом сообщил бывший заместитель главы Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин.

"Суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13 февраля", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Кузьмин подал заявление в СБУ еще в начале этого года. Он обвинил президента в государственной измене. Всему виной – принадлежащая компании главы государства Roshen кондитерская фабрика в Липецке. Юрист отметил тогда, что Порошенко продолжает получать с нее немалый доход, что противоречит интересам Украины и ее подходам во взаимоотношениях с Россией.

По словам Кузьмина, за 2013-2017 годы глава государства через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen якобы финансировал российскую армию, с которой он же, полагает юрист, воюет в Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны.





Бывший замгенпрокурора ранее заявил, что в СБУ отказались от расследования изложенных в заявлении фактов. В спецслужбе сослались на то, что украинской стороной не запрещена деятельность кондитерской фабрики в Липецке.

Нынешние киевские власти периодически обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В частности, утверждается, что Москва якобы использует армию для интенсификации конфликта и помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Несмотря на это, за более чем три года боевых действий украинская сторона так и не удосужилась предоставить ни одного доказательства в пользу своих обвинений.

В соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины виновному в государственной измене грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.

