Россия и Китай задушили американцев

С американским миропорядком покончено благодаря умелым действиям России и Китая. Вашингтон проигрывает в холодной войне, а его внешняя политика достигла переломного момента, за которым последует кризис власти, утверждают западные журналисты.

"Американскому миропорядку официально пришел конец" — статья с таким заголовком вышла на сайте Bloomberg. Ее автор Хэл Брэндс утверждает, что Китай и Россия сорвали стремление США к глобальной интеграции – Америка уже не занимает верховное положение в мире.

В Вашингтоне надеялись, что Москва и Пекин встанут на необратимый путь политической и экономической либерализации, но теперь стало ясно, что это не так. Новая внешнеполитическая цель Америки – не интегрировать соперников в свой мировой порядок, а защитить уже существующий от их опустошительных набегов, пишет обозреватель влиятельного американского издания.

Журналист признает, что Россия и Китай никогда не хотели принимать американский либеральный порядок, который стал бы угрозой их государственному строю. Неудивительно, что две державы в начале XXI века создали центр силы для противостояния третьей – более мощной.

Автор статьи пишет, что президент Путин в последние десятилетие всерьез взялся за изменение миропорядка, навязанного Штатами. Правительство Путина также работает над тем, как подорвать ключевые институты либерального порядка – НАТО и ЕС, утверждает Брэндс. В свою очередь Китай с радостью пожинает плоды включения в мировую экономику, хотя и запугивает соседей от Вьетнама до Японии и ослабляет американские альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор статьи дает совет своему правительству: Америке нужно отказаться от идеи, что либеральный порядок в обозримом будущем станет мировым, и понять, что для защиты существующего миропорядка потребуется приложить значительные усилия.