Половина мира ополчилась против России в ООН

В Организации Объединенных Нации (ООН) назревает серьезная реформа. За принятие изменений, которые могут сильно ударить по позициям России, высказались более 100 стран.

Суть реформы заключается в добровольном отказе постоянных членов Совета безопасности ООН от использования права вето при рассмотрении вопросов, требующих немедленного вмешательства: действий в ответ на геноцид и прочих преступлений против человечества. Об успехах в реализации идеи рассказал государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан

По его словам, инициативу поддержали уже более 100 стран. Таким образом, половина государств мира проголосовала за решение, которое может сильно ударить по позициям России на международной арене. Представитель Парижа отметил, что несколько резолюций по ситуации в Сирии провалились из-за серии вето со стороны Пекина и Москвы.

Лемуан напомнил, что Франция и Мексика уже порядка четырех лет продвигают идею о необходимости ограничения права вето, передает ТАСС. Определенную поддержку от Великобритании – местные власти согласны сделать исключения для принятия экстренных мер, касающихся пресечения массовых преступлений.

России выступает против ограничения права вето. Эту позицию разделяет как Китай, так и Соединенные штаты.

Напомним, постоянными членами Совета безопасности ООН являются пять государств – Великобритания, Франция, Россия, Китай и США. Эти государства имеют право наложить вето на любое решение, принятое организацией.