США поймали на попытке купить выборы в России

В Совете Федерации заявили о вмешательстве иностранных агентов в ход выборов 10 сентября. Сенаторы обвинили в этом США.

По словам главы комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова, есть доказательства того, что Америка и другие европейские страны пытались повлиять на итоги региональных выборов 10 сентября. Данные предоставили эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу, борющейся в том числе с легализацией незаконных доходов.

Источник РБК утверждает, что деньги поступали в Россию через Казахстан. Вмешательство иностранных государств заключалось в переводе средств в фонды, занимающиеся выборами, уточнил Климов. "Деньги приходят от иностранной организации, из страны, где нет закона об иностранных агентах", – добавил он.

Сенатор заверил, что в деле замешаны несколько влиятельных стран Запада, но ведущую роль отвел Штатам. "США являются самым мощным центром, откуда исходит такого рода активность", – заявил Климов. По его словам, средства доставлялись всеми возможными способами: "и налом, и безналом, и денежными суррогатами, и криптовалютой".

Напомним, что 10 сентября в России состоялись выборы различных уровней. Единороссы победили на выборах глав всех 16 регионов страны. В муниципальных собраниях Москвы 76% голосов получила "Единая Россия", на втором месте оказалась партия "Яблоко" с 11,72%. Также были подсчитаны голоса на довыборах в Госдуму.