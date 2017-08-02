В Киеве заявили о распаде Украины за полгода

Заместитель министра Украины "по делам оккупированных территорий" Донбасса Георгий Тука заявил о невозможности отказа от Луганска и Донецка. По его словам, если Киев на это пойдет, Незалежная может окончательно распасться.

Чиновник заявил, что в случае отказа от Луганска и Донецка оставшиеся под властью Киева регионы максимум через шесть месяцев объявят о своей самостоятельности по примеру Донбасса. "Я очень много общаюсь с людьми, это реальные эксперты в общемировом восприятии, признанные, которые занимаются реальной политикой – все единогласно сейчас говорят о том, что нельзя разрывать связи", – сказал он в эфире телеканала ZIK.

А для президента Украины Петра Порошенко мнения экспертов, видимо, не имеют никакого значения: Киев до сих пор продолжает экономическую и транспортную блокаду Донецкой и Луганской республик. Это входит в прямое противоречие с подписанными им же в феврале 2015 года минскими соглашениями.

Активное участие в блокаде принимают члены всевозможных националистических организаций и добровольческих военизированных формирований. Не чураются они и откровенного бандитизма, вливаясь в криминальные структуры, которые значительно усилили свое влияние после госпереворота февраля 2014 года. Как заявил ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, страна окончательно скатилась в "лихие 90-е".





"Криминал поднимает голову", – сказал он в эфире телеканала NewsOne. Маломуж констатировал, что при президенте Порошенко страна оказалась поделена на сферы влияния между криминальными группировками. Экс-глава Службы внешней разведки добавил, что они не только грабят и убивают, но и "крышуют" различные структуры, проводят рейдерские операции и шантажируют представителей бизнеса.

Нет ничего удивительного в том, что в таких экстремальных условиях в стране зафиксирован рекордно низкий уровень общественного благополучия. По данным исследователей Киевского международного института социологии, более 70% граждан страны уверены, что нынешнее руководство ведет ее в неправильном направлении.

Поэтому и жить в Незалежной желающих все меньше. Признают это и в Европе, которая активно способствовала госперевороту трехлетней давности. Так, недавно польская газета Rzeczpospolita предсказала запустение Украины из-за миграции и общего снижения уровня рождаемости и ее превращение в "геополитическую дыру".

В издании при этом отметили, что Варшава должна принимать во внимание дальнейшую деградацию Украины, а посему и разговаривать с ней следует не как с равным, а как с "больным, прикованным к постели". В издании подчеркнули, что в настоящее время в Польше находятся уже 1,2 миллиона украинских мигрантов, большинство из которых могут остаться насовсем. При этом из-за введения безвизового режима в Варшаве предсказывают дальнейшее увеличение их количества.

