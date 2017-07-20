Украине предсказали превращение в безлюдную пустыню

Из-за миграции и общего снижения рождаемости Украина в будущем может практически полностью опустеть. Такую незавидную участь предсказали Незалежной в польском издании Rzeczpospolita.

Согласно последним прогнозам ООН, Украине угрожает катастрофическое сочетание экономического и демографического кризисов, пишет газета. Издание ссылается на директора отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджея Талагу, который заявил, что территория Незалежной постепенно превращается в "геополитическую дыру".

В Rzeczpospolita заявляют: Варшаве необходимо учитывать, что Украина – это не равноправный партнер, а "прикованный к постели больной". По словам Талаги, на 2017 год в Польше находятся 1,2 миллиона украинцев, большая часть из которых может остаться в стране насовсем. Кроме того, отмечают в издании, из-за введения безвизового режима миграция из Незалежной только возрастет.

Среди главных стимулов для украинцев к бегству в другие страны называются низкие экономические показатели страны и падающие доходы населения. "Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана решительной международной поддержки", – подчеркивается в материале.

Напомним, ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Незалежная нужна Европе исключительно в качестве донора дешевой рабочей силы. "В этом году миллион рабочих карт выдано, а вообще, в течение 20 лет дефицит рабочей силы в пять миллионов они планируют покрыть украинцами", – подчеркнул он.





С начала прошлого месяца граждане Незалежной могут пересекать границу со странами ЕС без виз. Для этого достаточно наличие биометрического паспорта. Однако долгожданный безвизовый режим рассчитан только на туристические поездки сроком до 90 дней. Пересекать границу в поисках заработка украинцам по-прежнему нельзя. Для трудоустройства, постоянного проживания, а также обучения нужно оформлять отдельные документы.

Кроме того, существуют условия, при которых украинцам могут запретить пересекать границу. Среди них – отсутствие достаточного количества денежных средств. Так, на каждый день пребывания необходимо иметь на банковской карте минимум 45 евро. Кроме того, обязательно наличие обратного билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места, а также медицинской страховки.