Порошенко лишил украинцев последней надежды

На Украине зафиксирован рекордно низкий уровень индекса общественного благополучия. Такие данные приводят эксперты Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследователей, на лето 2017 года более 70% процентов украинцев уверены, что Петр Порошенко и его окружение ведет страну в неправильном направлении. Поддержали действия власти менее 12% респондентов, а 17,3% затруднились с ответом.

Хорошей экономическую ситуацию в стране считают всего лишь 0,8% граждан, а удовлетворительной – 9,7%. Вместе с тем "двойку" экономической политике Порошенко поставило подавляющее большинство граждан Незалежной - 87,1%. Неудивительно, что на улучшение жизни надеются всего лишь 10% опрошенных, тогда как 38% полагают, что ситуация будет только ухудшаться в дальнейшем.

О катастрофическом обеднении граждан страны под властью "демократического" постмайданного руководства свидетельствует то, что более 50% респондентов заявили, что денег им хватает только на еду, а 27,5% – что только на еду и первоочередные потребности. Подавляющее большинство украинцев больше не может покупать дорогие вещи, а многие из них вынуждены экономить даже на еде.

Напомним, на прошлой неделе польское издание Rzeczpospolita предсказала запустение Украины из-за миграции и общего снижения уровня рождаемости. Газета ссылается на директора отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджея Талагу, который заявил, что территория Незалежной постепенно превращается в "геополитическую дыру".

В издании уверены, что Варшаве следует учитывать дальнейшую деградацию Украины, а значит и обращаться с ней не как с равноправным партнером, а как с "прикованным к постели больным". Талага подчеркнул, что в настоящее время в Польше находятся уже 1,2 миллиона украинских мигрантов, большинство из которых могут остаться насовсем. При этом из-за введения безвизового режима в Варшаве предсказывают дальнейшее увеличение их количества.





Среди главных стимулов для украинцев к бегству в другие страны называются низкие экономические показатели страны и падающие доходы населения. "Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана решительной международной поддержки", – подчеркивается в материале.

По мнению украинского политолога Дмитрия Джангирова, Европе нужна Незалежная лишь в качестве донора дешевой рабсилы. "В этом году миллион рабочих карт выдано, а вообще, в течение 20 лет дефицит рабочей силы в пять миллионов они планируют покрыть украинцами", – сказал эксперт.

