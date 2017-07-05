Госдума расширяет взаимодействие со Счетной палатой

Нижняя палата парламента приняла решение расширить возможности для выступлений представителей Счетной палаты в Госдуме. Согласно одобренному постановлению, профильные комитеты смогут инициировать выступления представителей контрольного ведомства при рассмотрении законопроектов, по которым Счетная палата представила заключения или предложения по их доработке. Соответствующие поправки в регламент нижней палаты будут подготовлены в ближайшее время.

Согласно инициативе, представители контрольного ведомства также получат право присутствовать на заседаниях комитетов. Они смогут совместно с депутатами участвовать в рассмотрении законопроектов в первом чтении и проектов госпрограмм, по которым имеются заключения Счетной палаты, а также представлять предложения по их доработке.



Кроме того, в думском постановлении говорится о том, что в выступлениях федеральных министров в рамках правительственных часов обязательно должна быть информация о реакции на замечания Счетной палаты по проверкам использования средств федерального бюджета. Также будут подготовлены поправки в Бюджетный кодекс о праве представителя контрольного органа выступать на заседании Госдумы при рассмотрении в первом чтении законопроектов о бюджетах государственных внебюджетных фондов.

О необходимости расширения сотрудничества Госдумы и Счетной палаты говорилось в ходе пленарного заседания 21 июня. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил главе комитета по регламенту Ольге Савастьяновой проработать вопрос об участии представителей Счетной палаты в заседаниях комитетов. А комитету по бюджету и налогам поручено подготовить конкретные предложения по повышению эффективности работы законодательного и контролирующего органов. Кроме того, прозвучало предложение использовать результаты проверок Счетной палаты для совершенствования действующего законодательства.

Добавим, что до конца весенней сессии депутаты Госдумы работают в усиленном режиме. Одна из задач – разобраться с "законодательными завалами", которые копились предыдущими созывами палаты. Так, парламентарии отказались от заявлений фракций и продлили на час каждое заседание за счет сокращения обеденного перерыва. Кроме того, по средам время работы решено продлить на два часа – до 20:00. Эти изменения дают депутатам дополнительные шесть часов рабочего времени в неделю для рассмотрения законопроектов.