На выступлении Трампа развернули флаг СССР

Митинг в Янгстауне (штат Огайо), в котором участвовал американский президент Дональд Трамп, рискует стать самым скандальным со времен его вступления в должность. Происходящее транслировалось в прямом эфире.

Один из сидевших на трибунах зрителей попытался сорвать выступление главы государства, подняв плакат с надписью "Трамп и Пенс должны уйти!", передает РИА Новости. Провокация удалась лишь отчасти: на смутьяна набросились сторонники президента США, а позже его скрутила и вывела охрана. "Откуда он, черт побери, взялся?" – задался вопросом не слишком расстроенный Дональд Трамп.

Однако этим история не закончилась. Второй протестующий развернул на трибуне флаг СССР, по всей видимости, намекая на так называемый сговор США с Россией. Флаг у него быстро выдернули и также выпроводили. "А он молод! Ему надо к мамочке. Ну будут у него проблемы – держу пари, его мамочка голосовала за нас!" – заявил американский президент.