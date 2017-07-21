Трамп выбрал себе новую Псаки

Для людей по всему миру самым узнаваемым лицом и голосом США была и до сих пор остается Джен Псаки, которая занимала должность официального представителя Госдепартамента США. Именно с ней всегда будут сравнивать всех пресс-секретарей официальных ведомств. За один день Дональд Трамп успел лишиться "своей Псаки" – об уходе заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер – и обрел новую. Освободившуюся должность займет Сара Сандерс, передает РИА Новости.