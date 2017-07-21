Трамп выбрал себе новую Псаки

Для людей по всему миру самым узнаваемым лицом и голосом США была и до сих пор остается Джен Псаки, которая занимала должность официального представителя Госдепартамента США. Именно с ней всегда будут сравнивать всех пресс-секретарей официальных ведомств. За один день Дональд Трамп успел лишиться "своей Псаки" – об уходе заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер – и обрел новую. Освободившуюся должность займет Сара Сандерс, передает РИА Новости.
Сара Хакаби Сандерс назначена новым пресс-секретарем Белого домаhttps://t.co/vObLMFvktv pic.twitter.com/Sxl2yn6NOm— События дня (@GazetaRu) 21 июля 2017 г.
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